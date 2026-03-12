Gegen eine große Koalition in Mainz haben die Liberalen am Dienstag im Von-Busch-Hof in Freinsheim Stimmung gemacht. Parteiprominenz sollte dabei unterstützen.

Die FDP-Anhänger haben sich am Dienstagabend im Freinsheimer Von-Busch-Hof selbst Mut gemacht. Nach dem Wahlergebnis in Baden-Württemberg und dem Ausscheiden der Liberalen aus dem Stuttgarter Landtag wollten die Mainzer Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, Bundesvorsitzender Christian Dürr und der Fraktionschef im Mainzer Landtag, Steven Murr, in ihren Reden vor allem nach vorne blicken. Über die Zukunft der Liberalen werde schließlich nicht an einem Abend und nicht nur in einem Bundesland entschieden, meinte Murr unter dem Applaus der über 100 Gäste im Saal. Entsprechend schworen sie ihre Wahlkämpfer für die nächsten Tage ein.

Im Publikum saßen auch der Mainzer Justizminister Philipp Fernis sowie die drei Staatssekretäre aus der Pfalz: Petra Dick-Walther und Andy Becht (Wirtschaftsministerium) sowie Matthias Frey (Justizministerium). „Wir kämpfen“, betonte Ministerin Daniela Schmitt. Deshalb brauche man auch keine „Tipps aus Berlin“, sagte sie mit Blick auf Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der die Wähler der FDP aufgefordert hatte, die CDU in Rheinland-Pfalz zu wählen. Merz’ Äußerungen seien denen eines Bundeskanzlers nicht würdig, schimpfte Schmitt.

Bei einer großen Koalition in Mainz drohe ein Stillstand wie in Berlin. Man habe in den vergangenen zehn Jahren als Teil der Regierung in Rheinland-Pfalz eine gute Bilanz vorzuweisen. „Das muss weitergehen“, forderte Schmitt, die auch Ministerin für Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ist. Man habe viel für die Winzer erkämpft – auch unter Widerstand aus Berlin und Brüssel, so Schmitt. Wirtschaftlichkeit gehe nur mit Nachhaltigkeit. Dafür brauche es gute Betriebe und „Hightech auf dem Acker“.

Die FDP verstehe sich aus Sicht des Bundesvorsitzenden Christian Dürr als Anwalt der jungen Menschen, die ins Berufsleben starten und die von einer hohen Steuerlast erdrückt würden.