Vor zehn Jahren ist die neue Matz-& Luge-Orgel in der katholischen Pfarrkirche St. Ludwig in Bad Dürkheim geweiht worden. Dieses Jubiläum feiert die Kirchengemeinde am Sonntag, 27. September, um 17 Uhr mit einem Konzert des Mainzer Domorganisten und Professors für Orgel, Daniel Beckmann.

Der bekannte Orgelvirtuose beginnt sein Konzert mit Johann Sebastian Bachs Präludium & Fuge C-Dur (BWV 547), anschließend erklingt die viersätzige Orgelsonate Nr. 1 in f-moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Mit den „Studien für Pedalflügel“ (op. 56) des Romantikers Robert Schumann wird das Programm fortgesetzt, bevor es mit „Präludium & Fuge über B-A-C-H“ von Franz Liszt endet.

Die Gemeinde St. Ludwig, die das Konzert mit Unterstützung des Fördervereins Kirchenmusik Bad Dürkheim organisiert hat, empfiehlt eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 06322 65689 oder unter 06322 8629. Sollten darüber hinaus Plätze frei sein, erfolgt eine weitere Registrierung am Kirchenportal. Der Eintritt ist nur mit Mund-Nasen-Schutzmaske möglich, die am Sitzplatz abgenommen werden kann. Es gelten die bekannten Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.