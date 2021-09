Weil es aus dem Motorraum seines Wagens qualmte, alarmierte der Fahrer eines VW Golfs am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr die Feuerwehren Friedelsheim/Gönnheim und Ellerstadt. Der Wagen stand an der Ampelkreuzung. Vor Ort stellte sich heraus, dass austretendes Kühlwasser den Dampf verursacht hatte. Die Wehrleute mussten nicht eingreifen, der Fahrer steuerte eine Werkstatt an.