Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein Fahrrad in Weisenheim gestohlen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, war das schwarze Damenrad im Windfang eines Hauses in der Schulstraße abgestellt. Der Täter gelangte durch die unverschlossene Eingangstür ins Haus. Das Rad hat einen Wert von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630.