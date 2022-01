Unbekannte haben zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr, ein Pedelec gestohlen und dabei einen Sachschaden in Höhe von 3200 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war das Trekking-Damenrad der Marke Specialized in einem nicht verschlossenen Schuppen in der Spielbergstraße abgestellt. Die Täter gelangten durch ein ebenfalls unverschlossenes Hoftor auf das Grundstück. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.