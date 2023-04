Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einem spielfreien Wochenende zum Saisonauftakt der Zweiten Tischtennis-Pfalzliga Ost starten die Damen des TuS Wachenheim am Samstag um 19 Uhr beim TTV Albersweiler in die neue Spielzeit.

Die Mannschaft von Kapitänin Sabrina Wehrhahn geht als Favorit in die Partie gegen den TTV, der in den Vorjahren eher am Tabellenende zu finden war. Die Mannschaft aus Albersweiler verlor am ersten Spieltag