Die DHC-Damen starten am Sonntag mit dem Rückspiel beim HTC Neunkirchen in den zweiten Teil der Feldrunde in der Oberliga.

Leicht wird die Reise nicht, auch wenn die Tabelle die Dürkheimerinnen klar als Favoritinnen ausweist. Ohne Trainer Uwe Krauß müssen die DHC-Damen in Neunkirchen auskommen, denn Krauß ist beruflich verhindert. Kollege Dirk Baumgarten ist daher am Sonntagmittag allein verantwortlich.

Er ist seit Kurzem außerdem Trainer der DHC-Herren – gut, dass die schon am Samstag im Einsatz sind. Sein Engagement bei den Damen wird Baumgarten deshalb etwas zurückschrauben, aber ganz zurückziehen wird er sich nicht. Dafür hat das Tandem Krauß/Baumgarten in den vergangenen Jahren zu gut funktioniert. Die Dürkheimerinnen haben in der Oberliga an der Tabellenspitze überwintert.

Nach vier absolvierten Spielen stehen zehn Punkte auf der Habenseite. Verfolger TSV Schott Mainz hat ebenfalls zehn Punkte, aber aus fünf Partien. Die Tabelle der RPS-Oberliga ist zum Re-Start etwas schief, denn erst zwei von sechs Mannschaften haben die volle Hinrunde gespielt. Gleich zwei Begegnungen wurden in die Rückrunde verlegt.

Dazu gehört auch das Hinrundenspiel des DHC gegen die TG Worms, was dazu führt, dass die zwei Partien gegen die Rheinhesseninnen im Mai mit nur zwei Wochen Abstand absolviert werden. Im Herbst waren die Dürkheimerinnen gut gestartet. Dem 8:1 über den VfL Bad Kreuznach folgte der 3:1-Sieg gegen den HTC Neunkirchen. Dann allerdings mühten sie sich in Mainz nur zu einem 1:1-Unentschieden, bevor sie den TV Alzey mit 1:0 besiegen konnten.

Im Saarland soll nun also möglichst wieder ein Sieg her. „Neunkirchen ist definitiv machbar“, ist Krauß zuversichtlich für den Sonntag. „Sie sind zwar robust, aber spielerisch sollten wir überlegen sein“, setzt er auf die individuelle Klasse seiner Spielerinnen.

Der Tabelle nach sollte das auch kein Problem für den DHC sein, denn die Neunkirchenerinnen haben in ihren fünf Spielen erst zwei Punkte ergattern können.

Jeweils einen Punkt holten sie in Bad Kreuznach und zu Hause gegen den TV Alzey. Allerdings war dies in der Hinrunde auch das einzige Heimspiel der Saarländerinnen, könnte die Rückrunde mit vier Spielen auf eigenem Platz im Neunkirchener Sportpark somit zum Vorteil werden. Handicap für den DHC könnte am Sonntagmittag das Fehlen von Kapitänin Alena Baumgarten sein. Mit ihr fehlt ein wichtiger Mittelfeldmotor, den es zu ersetzen gilt.

Paulena Krauß hat dies in der Vergangenheit schon gut gemeistert. Die Vorbereitung ist sehr gut gelaufen, berichtet Krauß. Auch vier junge Spielerinnen, die aus der U16 hochgekommen sind, haben sich gut eingefügt, lobt er. „Die Stimmung ist gut.“ Die letzten Testspiele, ein 5:5 gegen Stuttgarter Kickers und ein 1:3 gegen die Zweite des Mannheimer HCs, bewertet er sehr positiv.

„Die Spielerei scheint besser als erhofft.“ Das Saisonziel für die Dürkheimerinnen ist selbstverständlich die Teilnahme an der Relegation zur Regionalliga. Dieses Mal muss sich dort der RPS-Meister mit dem Meister der Oberliga Hessen messen. Da liegt momentan der Höchster THC auf Rang zwei. Da die Plätze eins, drei und vier von nicht aufstiegsberechtigten zweiten Mannschaften belegt sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Damen aus dem Frankfurter Stadtteil im Juni um den Aufstieg mitspielen.