Bad Dürkheim. Den Damen des Dürkheimer Hockeyclubs steht das vielleicht wichtigste Saisonspiel bevor. Wenn sie in die Regionalliga aufsteigen wollen, müssen sie am Sonntag (13 Uhr) im Heimspiel gegen Oberliga-Tabellenführer Kreuznacher HC gewinnen. Wie aufsteigen geht, hat am letzten Wochenende die zweite Damen-Mannschaft vorgemacht.

„Wir wissen, worum es geht,“ sagt DHC-Trainer Uwe Krauß mit Blick auf den angestrebten Aufstieg. Mit einem Heimsieg gegen Primus Kreuznacher HC können die DHC-Damen am Sonntag