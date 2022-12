Im Heimspiel gegen die TSG Kaiserslautern am Sonntag möchten die DHC-Damen den Ausrutscher in Bad Kreuznach schnell vergessen machen. Torhüterin Dorothee Frey zeigt sich zuversichtlich.

Zumindest waren in dieser Woche alle wieder im Training gewesen. DHC-Trainer Dirk Baumgarten ist etwas optimistischer, was die Größe des Kaders für das Heimspiel am Sonntag um 11 Uhr gegen die TSG Kaiserslautern anbelangt. Nach der Erkältungswelle wird auch die Rückkehr von Ella Bösling dem Team guttun, davon ist der Coach überzeugt. Die groß gewachsene, athletische Spielerin soll zwar die Abwehr stärken, sie sei aber ebenso wichtig für den Spielaufbau, erklärt Baumgarten, der glaubt, dass sich die 17-Jährige durchaus durchzusetzen weiß.

Auch Torhüterin Dorothee Frey setzt darauf, dass die Abwehr vor ihr stabil sein wird. Sie weiß, dass besonders in der Halle die körperliche Spielweise der Erwachsenen den jungen Spielerinnen manchmal Probleme bereitet. Neben Bösling nennt sie vor allem Julia Blettner als souveräne Abwehrspielerin. Für Frey ist diese Hallenrunde eine „krasse Umstellung“, wie sie es nennt.

Aufstieg bleibt festes Ziel

Vorher hatte sie zwei „alte Hasen“ vor sich, vor allem die verletzte Maike Pacyna fehle ihr nun: „Mit Maike habe ich früher schon in der Abwehr zusammengespielt, ich weiß immer genau, was sie machen wird, bei den anderen ist das natürlich noch nicht so.“ Sie schiebt aber hinterher, dass das Gewöhnungssache sei. Deren jüngerer Bruder Jonas Pacyna macht mit ihr Torwarttraining, hat Dienstag explizit Spielerstellen und Kommunikation geübt. Das werde immer wichtiger, erklärt Frey, dass es bei ihr schon länger nicht nur mehr darum ginge, den Ball irgendwie zu halten. Sie sei zwar im letzten Jahr zwischen die Pfosten gegangen, weil es keine Torhüterin gab, aber: „Mir macht das Spaß, mein eigener Anspruch steigt.“ Auch dass mit Livia Haas eine weitere mögliche Torhüterin da ist, sei motivierend. „Außerdem bin ich keine große Hallenspielerin gewesen“, sagt sie selbstkritisch und fühlt sich ganz hinten sichtlich wohl. Das Torwarttraining helfe ihr dabei sehr.

Die Stimmung im Team ist nach der Niederlage in Kreuznach natürlich etwas gedrückt. Baumgarten betont, dass der Aufstieg trotzdem festes Ziel bleibt und weiterhin ohne fremde Hilfe möglich ist. So sollte ein Sieg für den DHC auch keine Frage sein, aber Baumgarten will die Gegnerinnen nicht unterschätzen: „Jedes Spiel muss erst mal gespielt und dann am besten auch gewonnen werden.“

Zuletzt TSG 10:0 besiegt

Er weiß, dass manchmal auch Sand im Getriebe sein kann. So haben sich seine Damen im Feld in Kaiserslautern sehr schwergetan, haben in einem unangenehmen Regenspiel trotz klarer Überlegenheit nur mit 2:0 gewonnen. Frey hingegen will dieses Ergebnis nicht überbewerten, es sei irgendwie ein merkwürdiges Spiel gewesen.

Sie blickt lieber auf das letzte Hallenduell, als der DHC im Februar die TSG mit 10:0 quasi vom Feld fegte. Zwar waren die jungen Spielerinnen da noch nicht dabei, aber die Torhüterin ist zuversichtlich für Sonntag. Sportlich sollten die Kaiserslauterinnen, bei allem Respekt, keine Konkurrenz sein: „Wenn wir unseren Stiefel durchziehen, sollte das klappen, wir können uns nur selbst schlagen“, glaubt Frey an die eigene Stärke.