Die Dackenheimerin Sonja Deiß tritt am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften der Sommerbiathleten im Harz an. Darauf hat sie sich gerade bei den Württembergischen Meisterschaften vorbereitet.

Die Sommerbiathletin Sonja Deiß war am vergangenen Sonntag bei den Württembergischen Meisterschaften in Dornhan Weiden erfolgreich. In insgesamt drei Rennen mit dem Luftgewehr belegte sie zweimal