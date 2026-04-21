Die Gemeinde Dackenheim will an zwei Stellen im Dorf neue Parkplätze anlegen. In einer Sitzung des Gemeinderats am Montag ging es um die Planung.

In der südlichen Friedhofstraße sollen gegenüber dem Friedhof 13 Parkplätze sowie ein Behindertenparkplatz entstehen. Der Vorplanung, die in der Sitzung vorgelegt wurde, stimmten die Ratsmitglieder zu. Der Fachbereich Bauen der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim soll nun einen Bauantrag bei der Kreisverwaltung stellen. Zudem soll die Ausführungsplanung ausgearbeitet werden. Sechs bis sieben Parkplätze sollen auf einem Teil des Grundstücks an der Ecke Kirchheimer und Weisenheimer Straße entstehen. Auch dieser Planung stimmten die Ratsmitglieder zu.