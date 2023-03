Ein Dachschaden ist das Ergebnis eines Vorfalls in der Dürkheimer Kirchstraße am Donnerstagnachmittag. Laut Polizei ist ein Lkw-Fahrer gegen 16.30 Uhr zu nah an einem Haus vorbeigefahren und hat dabei das Vordach beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden an Ziegeln und Balken auf 1500 Euro. Es liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet daher um Hinweise unter 06322 9630.