Die Deutsche Bahn sperrt ab Dienstag die Strecke zwischen Bad Dürkheim und Freinsheim. Das hat das Unternehmen am Montagnachmittag mitgeteilt. Die Entscheidung sei sehr kurzfristig gefallen, so eine Sprecherin. Als Ersatz werden Busse eingesetzt.

Die Strecke soll erst mit dem Ende der Sommerferien am 30. August wieder für den Zugverkehr freigegeben werden. Grund für die Sperrung seien Schäden durch Dachsbauten am Bahndamm sowie der Starkregen der vergangenen Wochen. Hinzu komme, dass weitere starke Regenfälle angekündigt seien, heißt es in einer Mitteilung. Es drohe eine Unterspülung.

Schäden werden begutachtet

In den nächsten Wochen sollen die Schäden begutachtet und über das weitere Vorgehen zur Stabilisierung des Bahndamms entschieden werden. „Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir unsere Fahrgäste um Entschuldigung. Aber Sicherheit steht bei uns an erster Stelle“, so die Bahn-Sprecherin.