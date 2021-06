Zunächst: Herzlichen Glückwunsch an die Dachrutscher. Das Team von der Dachdeckerei Petry hat nicht nur den ersten Sieg der Kroaten bei dieser Europameisterschaft am Dienstag vorhergesehen. Es hat auch noch das exakt richtige Ergebnis getippt. Vier Tore gab’s bei der Partie gegen die Schotten zu bestaunen. Darunter ein Traumtor von Fußballstar Luka Modric. Neben zwei weiteren kroatischen Treffern war dann auch noch das erste EM-Tor der Schotten seit 1996 zu vermelden! Was die Stimmung im Glasgower Hampden Park für kurze Zeit ins Unermessliche steigerte, den Schotten aber nicht den Verbleib im Turnier sichern konnte.

Kurze Pause zum Kraft schöpfen vor Achtelfinale

Fast muss es der Fußballfan bedauern, dass sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen für die Ausstrahlung der Partie Tschechien gegen England entschieden hatte. Da war gerade mal ein einziges Tor zu sehen – und eine gar nicht mal so spannende zweite Halbzeit.

Heute geht es nun erst einmal in eine sehr kurze Pause, in der die Tipp-Teams neue Kraft schöpfen können, bevor schon am Samstag die ersten Achtelfinals anstehen. Derzeit führt das Team Gedira knapp unsere EM-Tipp-Tabelle.