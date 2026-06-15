Die JSG Gäu steht mit zwei Teams im Finale und holt beide Titel. Römerberg, Haßloch und Speyer sichern die übrigen Pokale.

Die JSG Gäu zog als einziger Teilnehmer mit zwei Mannschaften in die diesjährigen Endspiele der Junioren-Kreispokalwettbewerbe des Fußballkreises Rhein-Mittelhaardt ein und gewann diese. Die restlichen drei Titel sicherten sich die JSG Römerberg, der VfB Haßloch und der FC Speyer 09.

Zum Auftakt trafen die D-Junioren des VfB Haßloch und des FC Leistadt aufeinander. 180 Zuschauer sahen deutlich überlegene Haßlocher, die jedoch das Leistadter Tor trotzdem nur selten in Gefahr brachte. Der einzige Treffer der Partie zum 1:0-Sieg des VfB entsprang einem Eigentor, als ein Leistadter den Ball nach einem Eckball von links durch einen missglückten Abwehrversuch ins eigene Gehäuse beförderte.

Das anschließende Finale der A-Junioren nahm einen spannenderen Verlauf. Nico Busch brachte den 1. FC 23 Hambach zwar in der 23. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Front, aber die Römerberger Leo Daubner (36.) und Sayo Traore (45.+2, 56.) sorgten danach für eine zwischenzeitliche 3:1-Führung der JSG. Ben Neufeld gelang anschließend der 2:3-Anschlusstreffer (64.), bevor Daubner einen weiteren Foulelfmeter zum Endstand von 4:2 für Römerberg verwandelte (77.).

Die C-Junioren der JSG Gäu gewannen am Samstag nicht nur den Kreispokal, sondern durch die zuvor errungene Meisterschaft der Kreisliga auch ein Double. Im Endspiel gegen den ASV Speyer wurde es in der zweiten Hälfte enger, als es die erste vermuten ließ. Die JSG dominierte vor der Pause klar und ging nach Toren von Fabian Hoffmann (21.) und Max Messerer (25.) mit einem verdienten 2:0-Halbzeitvorsprung in die Kabine. Ein herrlicher Kopfballtreffer von Marc-Christopher Meyer zum 1:2 drei Minuten nach dem Anpfiff von Durchgang zwei war ein Fanal für eine starke kämpferische Leistung des ASV. Nabil Dawwas traf zwar kurz darauf das 1:3 (40.), aber Narcis Vladut stellte den erneuten Anschluss her (49.). Da die Spieler JSG Gäu im Zweikampfverhalten stärker als die des ASV Speyer waren und dadurch Chancen zum Ausgleich zumeist bereits im Ansatz verhinderten, blieb es bis zum Schluss bei deren 3:2-Vorsprung.

Das Endspiel der B-Junioren zwischen der JSG Gäu und dem JFV Ganerb II war das langweiligste und einzige, in dem die Entscheidung erst in der Verlängerung fiel. Den einzigen Treffer erzielte Luca Kretschmer durch einen direkt verwandelten Freistoß (90.). 250 Fans sorgten für die größte Kulisse aller fünf Endspiele.

Den Kreispokal der E-Junioren gewann der FC Speyer 09 durch einen 5:2-Sieg gegen die FG 08 Mutterstadt.