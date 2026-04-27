Die DHC-Damen kontrollieren das Spiel in Neunkirchen, doch die Chancen der Gastgeber halten die Partie lange offen. Vier junge Spielerinnen geben ihr Debüt.

Die Hockey-Damen des Dürkheimer HC bleiben in der aktuellen Oberliga-Feldsaison weiter ungeschlagen. Das Team des Trainerduos Uwe Krauß und Dirk Baumgarten feierte am Sonntag einen deutlichen 2:0-Auswärtserfolg beim Tabellenschlusslicht HTC Neunkirchen. „Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht. Allerdings war es bis zum Schluss doch spannend“, sagte der DHC-Trainer Dirk Baumgarten nach dem vierten Sieg im fünften Saisonspiel seiner Mannschaft. Das Team um die erfahrene Ex-Nationalspielerin Lydia Bechtold-Haase bestimmte auf dem Spielfeld im Sportpark an der Kirkeler Straße das Geschehen.

Kurz vor dem Ende des ersten Viertels gelang dann Lydia Bechtold-Haase auch der verdiente 1:0-Führungstreffer (14.) für die Dürkheimerinnen. In der Folge taten sich die DHC-Damen vor allem in der Offensive schwer. „Es war schon eine enge Partie. Die Angst war lange da, dass hinten doch noch ein Gegentreffer reinrutscht“, hatte Coach Dirk Baumgarten keinen wirklich ruhigen Sonntagmittag. Neunkirchen machte das nicht schlecht. Doch letztlich war es wieder die Dürkheimer Routinierin, die das Spiel entschied.

Lydia Bechtold-Haase zeigte auch für das 2:0 (46.) zu Beginn des Schlussabschnitts verantwortlich. Für die 39-Jährige war es bereits der fünfte Saisontreffer, was ligaintern die Tabellenspitze in der Torjägerliste bedeutet. „Dennoch gab es immer wieder auch Neunkirchener Chancen auf den Anschlusstreffer. Den wollten wir natürlich verhindern, denn sowas kann mal schnell die Partie kippen lassen. Deshalb: Wir waren die ganze Partie über auf Halb-acht-Stellung“, sagte Dirk Baumgarten. Doch seine Mannschaft ließ in der Defensive nichts mehr zu.

Letztlich blieb es beim 2:0. Die Dürkheimer Damen stehen somit nach vier Siegen und einem Unentschieden zur Saisonhälfte mit 13 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz. Punktgleich Ligazweiter ist die Mannschaft vom TSV Schott Mainz. Allerdings haben die Hockey-Damen aus Rheinhessen bereits eine Partie mehr als die Dürkheimerinnen absolviert. Erfreulich aus Sicht von Dirk Baumgarten waren auch die Debüts von vier jungen Spielerinnen. Lina Flügel, Leni Lang, Inga Schroer und Luisa Hasselmann feierten bei den Dürkheimerinnen Premiere.

„Und das haben sie alle wirklich sehr gut gemacht“, lobte DHC-Trainer Dirk Baumgarten. Jetzt ist für die Dürkheimerinnen erst einmal zwei Wochen Pause. Die nächste Begegnung in der Oberliga bestreiten die DHC-Damen am 9. Mai, 15 Uhr, beim TV Alzey, der in der Tabelle derzeit mit vier Punkten den vierten Rang belegt.