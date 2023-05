Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Da der TV Dürkheim nicht mit einer eigenen Mannschaft in der Regionalliga Nord vertreten ist, starten seine beiden Turnerinnen Jasmin Rautenberg und Cosima Schneider dort mit der Mannschaft des TV Neckarau. Bei ihrem ersten Einsatz am Wochenende belegte das Team einen guten siebten Platz mit 155 Punkten. Den Wettkampf gewann der TV Moselweiß.

Rautenberg kam am Sprung, Barren und Boden zum Einsatz. Am Barren holte sie die meisten Punkte innerhalb ihrer Mannschaft. In den mehr als zwei Jahren Pause war sie gewachsen, weshalb eine Herausforderung