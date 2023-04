Elf Tore schießen die Frauen des Dürkheimer HC zum Oberliga-Rückrundenauftakt gegen Schlusslicht Gau-Algesheim. Der Dürkheimer Coach aber will die Trefferausbeute nicht zu hoch hängen.

Mit einem 11:0 (3:0)-Sieg beim Tabellenletzten SV Gau-Algesheim sind die Dürkheimer Hockeyfrauen sehr gut in die Oberliga-Rückrunde gestartet. „Das ist natürlich ein schönes Ergebnis“, ist Trainer Dirk Baumgarten mit dem Torfestival beim SV Gau-Algesheim durchaus zufrieden. Allerdings hätten die Rheinhessinnen gerade einmal elf Spielerinnen auf den Platz bekommen und zudem auf ihre etatmäßige Torhüterin verzichten müssen. So möchte der DHC-Trainer das Ergebnis nicht zu hoch einschätzen. Seine Team habe gerade bei den Ecken noch viele Chancen liegen gelassen, bemängelt er.

Dafür seien aus dem Spiel heraus einige Tore erzielt worden, schickt er ein Lob gleich hinterher. „Und das ist gar nicht so einfach, wenn man immer gegen eine Mauer rennt,“ verdeutlicht Baumgarten, dass die Gastgeberinnen nicht nur hinter der Mittellinie gestanden, sondern erst an der Viertellinie den Gegner erwartet hätten. Er habe sich insgesamt noch etwas mehr Aggressivität von seinen Spielerinnen gewünscht, äußert der Trainer trotzdem Verständnis dafür, dass bei solch klarem Spielstand die Luft irgendwann raus sei.

Dem Niveau des Gegners anpassen

„Das Ergebnis ist sehr gut für unsere Torbilanz“, freut sich seine Tochter Alena Baumgarten. Die Kapitänin findet ebenfalls, dass läuferisch und spielerisch noch mehr möglich gewesen sei. „Wir passen uns immer dem Niveau des Gegners an“, kritisiert sie. Dies sei bereits in den Vorbereitungsspielen so gewesen. Immerhin hätten die Spielzüge bis zum Kreis gut funktioniert. „Aber wenn man immer gegen acht im Kreis spielen muss, ist es dann eben mehr ein Gestochere“, sieht sie die defensive Spielweise des Gegners dann auch als eine Entschuldigung dafür.

Die Dürkheimerinnen brauchten ein bisschen Zeit, um ins Spiel zu kommen. Zudem waren die Platzverhältnisse schwierig, weil nicht gesprengt werden konnte. Gau-Algesheim hatte beim Stand von 0:0 zunächst sogar eine Ecke, die von der DHC-Abwehr aber abgelaufen wurde, bevor Torhüterin Dorothee Frey eingreifen musste. Johanna Eitel erzielte den ersten Treffer per Siebenmeter noch im ersten Viertel. Ella Bösling erhöhte bis zur Pause mit zwei Toren auf 3:0.

Eine 16-Jährige trifft

Danach wurde die Partie immer einseitiger, Alena Baumgarten traf gleich viermal hintereinander, bevor die jüngste im Team, Paulena Krauß, ihr Premierentor erzielte. „Sie hat ein gutes Spiel gemacht“, lobt Baumgarten sie und betont, dass Krauß erst 16 Jahre alt ist.

Neben der technischen Überlegenheit der Gäste wurde mit zunehmender Spielzeit die konditionelle Überlegenheit der Dürkheimerinnen aufgrund ihrer Wechselmöglichkeiten deutlich. Torhüterin Frey verbrachte einen recht ruhigen Tag, musste trotzdem immer wach sein. „Am Ende waren wir in der Verteidigung etwas inkonsequent,“ sagt sie, sah ihre reine Weste in dieser Runde in Sachen Gegentreffer aber nicht in Gefahr. Amelie Kunath, Michèle Stattmüller und noch einmal Baumgarten sorgten schließlich für den 11:0-Endstand.

Bislang ohne Gegentreffer

Für den Rückrundenstart sei das sehr gut gewesen, berichtet Baumgarten, dass alle Spielerinnen reichlich Einsatzzeiten bekommen hätten. Mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von nun 25:0 sitzen die DHC-Frauen weiterhin fest auf dem ersten Tabellenrang und können dem Spitzenspiel am nächsten Wochenende gegen Verfolger TV Alzey selbstbewusst entgegensehen.