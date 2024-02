Hier stimmten gleich mehrere Dinge nicht: Am Freitag hat die Polizei gegen 17 Uhr eine Autofahrerin in Bad Dürkheim angehalten, weil ihre Auto-Kennzeichen an der Innenseite der Front- und Heckscheibe angebracht waren. Das war aber nicht alles. Die 43-jährige Dürkheimerin hatte keinen gültigen Führerschein und ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmittel eingeleitet.