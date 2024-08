Trotz einiger Sechs-Euro-Schorlen auf dem Wurstmarkt : Die meisten Zäpfler bleiben beim alten Preis.

Der größte Teil der Wurstmarkt- Winzer will die Preisschraube beim Schorlepreis nicht weiter anziehen. Das ist ein gutes Zeichen. So zeigen sie in Zeiten, in denen alles teurer wird, ein sensibles Händchen bei der Preisgestaltung. Nur wenige Winzer haben sich von erhöhten Standkosten und anderen Preissteigerungen dazu bewegen lassen, den Schorlepreis auf sechs Euro anzuheben. Die große Mehrheit der Betriebe möchte dazu beitragen, mit volkstümlichen Preisen den Volksfestcharakter des größten Weinfests der Welt beizubehalten. Und das ist auch gut so.