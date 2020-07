Es wird ein Jahr ohne Wurstmarkt, aber keines ohne „Literarischen Frühschoppen“: Den haben die Stadt Bad Dürkheim und die Künstler schon gefeiert. Am Sonntagnachmittag ging die traditionsreiche Mundart-Veranstaltung, sonst ein Höhepunkt des Festes im September, beim Weingut Fitz-Ritter über die Bühne. Ein Filmteam war dabei und hat Musik- und Wortbeiträge aufgenommen. Zu sehen sein wird dieser besondere „Literarische Frühschoppen“ am 12. September im Netz. An diesem Tag feiert die Stadt ihren „Mein Worschdmarkt Dehääm“. Die Bürger sind aufgefordert, im heimischen Garten, auf dem Balkon oder in der Garage ihr persönliches Fest zu feiern. Dazu können sie sich verschiedene Beiträge im Internet ansehen – etwa den „Literarischen Frühschoppen“. Live vor Ort konnten wegen der Corona-Auflagen nur wenige Zuschauer das Spektakel genießen. Überwiegend waren es die Familien der Künstler, sagt Kulturbüro-Leiter Christian Handrich. Moderiert wurde der „Frühschoppen“ von Kabarettist Christian „Chako“ Habekost, der unter anderem die „Anonyme Giddarischde“ begrüßte.