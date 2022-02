Basketball in Bad Dürkheim hat Tradition. In Bad Bergzabern auch. Warum sich nicht verbünden bei den Korbjäger-Oldies aus beiden Kurstädten zu einer starken Ü50-Spielgemeinschaft? Dachten sich die Vereine und packten das erfolgreiche Projekt in der Pfalz an.

Verhinderte Corona bislang die großen Auftritte, so kämpfen kommendes Wochenende endlich je sechs Spieler aus beiden Clubs um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2022.

Die Wiesloch Tigers sind der Gastgeber der Südwestdeutschen Meisterschaften der Ü50-Korbjäger aus den Verbänden Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland. Neben dem badischen Vertreter sind auch die „Altstars“ von der SG SV Möhringen/SV 03 Tübingen, Sportvg. Feuerbach/BG Remseck und eben der SG TV Dürkheim/TV Bad Bergzabern dabei, wenn es um die Tickets für den Einzug zur Endrunde um die Deutsche Meisterschaft in Bayreuth geht. Zwei der vier besten südwestdeutschen Teams können Finalkarten ergattern – denn nicht nur der Sieger der Titelkämpfe, auch der zweite Endspielteilnehmer fährt zur „Deutschen“.

Seit Wochen gemeinsames Training

Die Teams haben sich im Vorfeld im Rahmen der aktuellen pandemischen Situation auf ein 2G-plus-Corona-Konzept als Voraussetzung für die Teilnahme verständigt, um das überregionale Turnier für alle Beteiligten sicher zu machen. Drei Spiele stehen für die Kurstadt-Korbjäger aus Bad Dürkheim und Bad Bergzabern am Samstag auf dem Plan: um 13 Uhr gegen den Gastgeber aus Wiesloch, um 15 Uhr gegen die Vereinigung aus Feuerbach und Remseck und um 17 Uhr gegen die SG Möhringen/Tübingen. Seit einigen Wochen trainieren die Basketball-Oldies regelmäßig in Bad Dürkheim und bereiten sich ehrgeizig auf die Südwestdeutschen Meisterschaften vor.