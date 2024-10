Das neue Startchancen-Programm will Bildungsunterschiede verringern. Die Dürkheimerin Karina Karst leitet gleich zwei wissenschaftliche Begleit-Programme.

20 Milliarden Euro wollen Bund und Länder in den kommenden zehn Jahren in 4000 Startchancen-Schulen stecken. 100 Millionen aus Bundesmitteln fließen dabei in