Bei gutem Wetter ist die Dürkheimer Weinbergnacht gestartet. Eindrücke vom ersten Abend in einer Bildergalerie.

Trockenes Wetter und trockene Weine sorgten für gute Stimmung beim ersten Abend der Bad Dürkheimer Weinbergnacht am Freitag. An den Ständen von Winzern und Gastronomen herrschte voller Betrieb. Aber auch die Beleuchtung kam bei Groß und Klein sehr gut an. Zum Beispiel bei den selbst ernannten „Blinkis vun de Palz“, unterstützt durch eine Fraktion von der Bergstraße, die zum dritten Mal extra für die Weinbergnacht angereist waren. In den Jubel für ihr Gruppenfoto stimmten auch die umstehenden Besucher ein.

Gut drauf: Die „Blinkis vun de Palz“. Foto: Karolina Kuntz Auch eine Sandsteinmauer am Michelsberg steht im Zeichen der Weinbergnacht. Foto: Peter Kretzschmar Eindrücke vom Ungsteiner Herrenberg. Foto: Peter Kretzschmar 8000 Tickets hat die Stadt pro Abend verkauft. Foto: Peter Kretzschmar Die Laser und Skybeamer sind von weitem zu sehen. Foto: Peter Kretzschmar Wegweiser zur Gläserausgabe an der Alten Stadtgärtnerei. Foto: Peter Kretzschmar Viel los am Herrenberg. Foto: Peter Kretzschmar Erstmals wurden Flanierbändchen verkauft. Foto: Peter Kretzschmar Die Weinbergnacht von oben hat unser Leser Volker Fleckser festgehalten. Foto: Volker Fleckser Foto 1 von 9

Zum ersten Mal waren in diesem Jahr auch zum Eintritt auf das Gelände Tickets nötig, sogenannte Flanierbändchen. Auch wenn bei denen, die keins davon ergattern konnten, Enttäuschung herrschte, stieß die Idee meist auf Verständnis. Sowohl Weinpässe als auch Flanierbändchen für beide Abende – am Samstag geht es weiter – waren schon im Vorfeld ausverkauft.

Wer kein Ticket hat, aber dennoch die Open-Air-Weinprobe genießen will, hat dafür beim Weinwandel am Sonntag die Möglichkeit: Hier benötigt man weder zum Besuch der Strecke, noch zum Kauf der Weine ein Ticket.