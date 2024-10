Der Dürkheimer Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr nicht nur um drei zusätzliche Donnerstage erweitert. Für zusätzliche Belebung des Dürkheimer Advents soll nun ein weiterer Umstand sorgen: Der Weihnachtsmarkt wächst in Richtung Stadtplatz. Fürs Erste betrifft es nur einen kleinen Teil. In Verlängerung des Römerplatzes sind auf dem Stadtplatz künftig ein Metzgerstand, ein Süßigkeitenstand und ein Langos-Stand geplant. Auf dem dann freien Raum kann eine Kindereisenbahn ihre Runden drehen.

Besucherinnen und Besucher erwartet neben den Neuerungen auch Bewährtes. Schausteller und Gastwirt Michael Jockers ist in diesem Jahr erneut mit seiner Eisstockbahn dabei. Die Pfälzer Krippe und die vertraute Beleuchtung werden im Oberen Kurpark zu sehen sein.

