Mit prominenter Unterstützung durch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist am Mittwoch der offizielle Baubeginn für die Therme in kleiner Runde gefeiert worden. In ihrer Rede nahm Dreyer vor allem die Perspektiven nach Corona in den Blick. Jetzt wird mit Abriss- und Tiefbauarbeiten begonnen.

Fast wirkte es so, als sei Malu Dreyer (SPD) nicht zuletzt als Mutmacherin nach Dürkheim gekommen: Beim Spatenstich für die Therme sprach die Ministerpräsidentin energisch, fast kämpferisch