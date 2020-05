Die Dürkheimer Tafel nimmt am Dienstag die Verteilung von Lebensmitteln wieder auf. Wegen der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus gibt es allerdings Änderungen bei der Ausgabe.

Die Tafel war aufgrund der Pandemie in den vergangenen Wochen geschlossen. Ab Montag wollen die Ehrenamtlichen Lebensmittel einsammeln, am Dienstag werden diese erstmals seit der wochenlangen Zwangspause wieder ausgegeben. Vorgespräche mit den Lebensmittelspendern sind bereits geführt. „Die Bereitschaft bei allen Lieferanten ist da“, sagt Werner Grill, Vorsitzender der Dürkheimer Tafel.

„Wir haben lange überlegt, wie wir es machen. Es gab rege Diskussionen unter den Helfern“, berichtet er. Schließlich gehörten viele Ehrenamtliche der älteren Generation an und seien durch Corona besonders gefährdet. Auch sei es in den Räumen der Tafel zu eng, um den Mindestabstand einhalten zu können. Daher hat sich die Dürkheimer Tafel für ein ähnliches Vorgehen entschieden wie die Tafeln in Grünstadt, Landau oder Neustadt: Die Kunden geben an der Rampe eine „Bestellung“ auf, die Helfer packen eine Lebensmittel-Kiste und geben diese maus.

Parcours und Markierungen im Hof

Dabei sind die Wahlmöglichkeiten der Kunden allerdings eingeschränkt: Je nach Bedarf werden Kisten mit Grundnahrungsmitteln gerichtet. Sonderwünsche sollen wenn möglich berücksichtigt werden. Die Kunden bereits beim Umpacken des Inhalts der Kisten in ihre mitgebrachten Taschen entscheiden, was sie benötigen. Was nicht gebraucht wird, soll für den nächsten Kunden stehen bleiben. Dass Lebensmittel einfach weggeworfen werden, will Grill verhindern.

Durch einen Parcours im Hof werde sichergestellt, dass die Kunden zueinander den nötigen Sicherheitsabstand wahren. Dabei helfen auch Markierungen im Hof. Die Räume betreten die Abholer nicht. „Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter“, sagt der Tafel-Vorsitzende. Zudem müssen sowohl Kunden als auch Mitarbeiter Behelfsmasken über Mund und Nase tragen. Wenn ein Helfer dennoch wegen der Infektionsgefahr noch nicht mitmachen wolle, habe er dafür Verständnis, sagt Grill.

Kunden fragen nach

„Wenn es nicht funktioniert, müssen wir uns etwas anderes überlegen. Aber wir wollen versuchen, den Betrieb wieder anlaufen zu lassen“, sagt Grill. Er sei in der Zeit der Schließung mehrfach von Kunden angesprochen und gefragt worden, wann es weitergehe. Die Lebensmittelgutscheine, die Stadt und Mehrgenerationenhaus ausgeben wollen, sieht der Tafel-Vorsitzende dabei als Ergänzung zur Tafel. Beides könne parallel laufen, da die Gutschein-Aktion nicht nur für die Kunden der Tafel offen sei.

Ausgabezeiten

Die Tafel gibt dienstags von 14.30 bis 16 Uhr und freitags zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr Lebensmittel aus.