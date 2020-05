Bunte, dreistöckige Blumenkübel statt parkender Autos: Am Donnerstag und Freitag hat die Stadt Bad Dürkheim zwölf bepflanzte Poller am Stadtplatz aufgestellt. Das hat die Verwaltung auf Nachfrage bestätigt. Acht der Kübel dienen dazu, an der Ostseite des Platzes das seitliche Parken zu verhindern.

Die politisch Verantwortlichen hatten sich im vergangenen Jahr darauf geeinigt, das wilde Parken auf dieser Seite zu verhindern. Die Ostseite gilt als Verlängerung der Weinstraße Süd als schönerer Teil des Platzes. Hier soll den Fußgängern mehr Raum gegeben werden, außerdem erhalten die Geschäfte die Möglichkeit, ihre Waren noch mehr auf der Straße zu präsentieren. Um vor allem dem Einzelhandel entgegenzukommen, der Umsatzeinbußen wegen zu weniger Plätze fürchtete, bleibt das seitliche Parken auf der anderen Seite des Platzes erlaubt. Dort sind seit Mitte April vier Plätze ausgewiesen. An den Parkgebühren hat sich – Stand Freitagnachmittag – noch nichts verändert. Diese sollen sich laut Beschlusslage von 60 Cent in der Stunde auf 1,20 Euro verdoppeln – das betrifft die Kernzone, zu der Stadtplatz, Schlossplatz, Bahnhof und Obermarkt gehören. Zudem soll sich die Höchstparkdauer von zwei Stunden auf 45 Minuten verkürzen. Geschehen soll das laut Verwaltung noch vor den Sommerferien.