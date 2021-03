Das Dürkheimer Stadtfest steht kurz vor der Absage. Auch ein digitales Stadtfest-Angebot wie im vergangenen Jahr soll es nicht geben. Final entscheidet der Dürkheimer Stadtrat am Montag. „Die anhaltende Corona-Pandemie und die damit verbundenen Rechtsgrundlagen lassen für den Zeitraum des Stadtfests keine freizugängliche Veranstaltung mit mehreren Tausend Besuchern zu“, so die Verwaltung. Alternative digitale Szenarien habe man durchgespielt, sei aber davon abgekommen – „da eine Sättigung von digitalen Angeboten bereits eingetreten ist“. Das Dürkheimer Stadtfest findet traditionell am Himmelsfahrt-Wochenende statt. Im vergangenen Jahr hatte es ein „statt|Fest“ als digitale Alternative gegeben.