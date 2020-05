Das traditionelle Entenrennen zum Dürkheimer Stadtfest findet auch in diesem Jahr statt – allerdings nicht live und ohne Zuschauer. Wann genau die gelben Flitzer ihre Rennstrecke auf der Isenach absolvieren, bleibt streng geheim.

An Christi Himmelfahrt schwimmen die Enten ihre gewohnte Strecke auf der Isenach in der Gerberstraße. Zu sehen ist das aufgezeichnete Rennen ab 14.30 Uhr auf der Facebookseite der Stadt, wo auch im Anschluss die Siegerehrung stattfinden wird. Prämiert werden die ersten zehn Rennenten sowie die lahmste Ente, die jeweils eine Bad-Dürkheim-Gutschein erhalten.

Außerdem werden zusätzlich unter allen teilnehmenden schwimmenden Flitzern noch mehr als 200 Bad-Dürkheim-Gutscheine verlost, die beim Dürkheimer Einzelhandel und der Gastronomie eingelöst werden können. Die Enten gibt es für 2 Euro das Stück in den Einzelhandelsgeschäften sowie telefonisch oder per E-Mail in der Tourist Information.

Mehr zum Thema

Zum Programm