Begleitet vom Läuten der Kirchenglocken im Stadtgebiet haben die Polizistinnen und Polizisten der Bad Dürkheimer Inspektion der am Montag getöteten jungen Kollegen gedacht. Um ein auch für die Öffentlichkeit sichtbares Zeichen zu setzen, stellten sich die Beamten am Freitagmorgen um 10 Uhr zur landesweiten Schweigeminute vor der Dienststelle auf dem Amtsplatz auf. Die Betroffenheit bei den Kolleginnen und Kollegen sei sehr groß, berichtete der stellvertretende Inspektionsleiter Daniel Mischon. Die beiden Polizisten waren am frühen Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Kusel erschossen worden.