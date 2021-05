Elf Etappen an zwölf Tagen, rund 155 Kilometer und 18.270 Höhenmeter haben Christian Hennicke, Vorsitzender des TV Dürkheim, und Corinna Baumann hinter sich gebracht. Und das Auf und Ab hätte kaum schöner sein können: Auf dem Friedensweg, auch Karnischer Höhenweg genannt, haben sich die beiden bei ihrer ersten Fernwanderung von West nach Ost durch die Kärntner Alpen bewegt und trafen Menschen, Tiere und Historie.

Alles begann bei einem Österreich-Urlaub vor drei Jahren in Kärnten. Da hat das Dürkheimer Ehepaar eine Bergtour gemacht, bei der der Führer von den Karnischen Alpen erzählt hat. Eine Freundin Baumanns hat den Friedensweg, der von Sillian bis Thörl-Maglern reicht, halb absolviert – bis Kötschach-Mauthen. „Da war die Idee zur Fernwanderung geboren“, erzählt Hennicke.

Ein schmaler Pfad schlängelt sich auf dem Grat vor einem beeindruckenden Panorama. Foto: Hennicke/frei Corinna Baumann und Christian Hennicke. Foto: Hennicke/frei Die Kuh macht Sitz. Foto: Hennicke/frei „Seilversichert“ heißt es, wenn ein Seil an steilen Stellen beim Aufstieg helfen soll. Foto: Hennicke/frei Der Karnische Höhenweg wird auch Friedensweg oder Via de Pace genannt. Foto: Hennicke/frei Es gibt Varianten der Etappen mit oder ohne Gipfel. Hier sind Christian Hennicke und Corinna Bauman an einem Gipfelkreuz, das ein nepalbegeisterter Hüttenbetreiber mit Gebetsfahnen geschmückt hat. Foto: Hennicke/frei Ein kühler Gebirgssee und im Hintergrund die nächste Hütte. Foto: Hennicke/frei Teils ging es auch über rutschige Schneefelder. Foto: Hennicke/frei Im Matratzenlager sind Trennwände eingezogen. Foto: Hennicke/Frei Rot-Weiß-Rot: Die Markierung des Friedenswegs. Foto: Hennicke/frei In Kurven windet sich der Pfad den Bergrücken entlang. Foto: Hennicke/frei Viel Natur, wenig von Menschen beeinflusst. Foto: Hennicke/frei Die Aussicht war beeindruckend. Foto: Hennicke/frei Auch Pferde waren anzutreffen. Foto: Hennicke/frei Murmeltiere pfeifen am Wegesrand. Foto: Hennicke/frei Ein Panoramafenster in einer der Hütten, das seinen Namen wirklich verdient. Foto: Hennicke/frei Idyllisch ging’s zu bei der abendlichen Einkehr in der Hütte. Foto: Hennicke/frei Manchmal traf das Dürkheimer Ehepaar auch andere Wanderer – mal liefen sie in die gleiche, mal in die entgegengesetzte Richtung auf dem Weg durch die Karnischen Alpen. Foto: Hennicke/frei Gemauerte Stellungen sind entlang des Friedensweges viele zu finden. Foto: Hennicke/frei Ganz am Ende der Reise gab’s ein Vesperbrett mit Schinken auf der Wäscheleine. Foto: Hennicke/frei Foto 1 von 20

Dafür wurde ein bisschen trainiert, mit Walking in den Weinbergen, zweimal ging’s auch flotten Schrittes durchs Weinbiet und auf zwei Touren mit 600 und 1000 Höhenmetern ins Allgäu. „Aber megaintensiv haben wir uns jetzt nicht vorbereitet“, verrät Baumann und lacht. Mit einem Buch haben die beiden die Route geplant. Der Führer in Buchform bietet Varianten für Etappen mit und ohne Gipfel. Hennicke, der das AV-Medienzentrum in Neustadt leitet und sich dadurch bestens mit digitalen Geräten auskennt, plante die Routen per Handynavigation und speicherte die Karten offline. „Wir hatten teils drei, vier Tage keinen Empfang“, erklärt er das wichtigen Detail.

Grate und Pfade

Der westliche, alpine Teil des Wegs ist der spannendere und beeindruckendere. „80 Prozent der Leute wandern nur diesen Teil“, erzählt Hennicke. Dabei kommt danach noch ein Teil gen Slowenien, „der ist von den Höhenmetern her nochmal knackig, geht aber auch über viele bunte Wiesen“, fügt Baumann an.

Es braucht nur Sekunden, um im Gespräch die Begeisterung zu spüren, die die beiden von ihrer Wanderung mit nach Hause gebracht haben. Und es braucht nur wenige Bilder, um es zu verstehen, dabei haben die Dürkheimer mehr als 1000 gemacht. Reisekatalogwürdige Panoramen, strahlendblaue Gebirgsseen, gewundene Pfade, schmale Grate, auf denen ein Weg entlangführt – malerisch ist noch untertrieben.

Oft werden Grenzen überschritten

Im Februar, noch vor dem Corona-Lockdown, haben die beiden Hütten entlang der Route gebucht. „Lange wussten wir nicht, ob die Reise stattfinden kann“, erzählt Hennicke. Immer wieder gab es Mails von den einzelnen Hüttenbetreibern. „Eine Hütte hat wegen Corona Renovierungsarbeiten nicht fertig bekommen, deshalb wurden wir mit einem Shuttle ins Tal zur Übernachtung gebracht und morgens zurück zur Hütte“, berichtet Hennicke. Der karnische Höhenweg wollte ja ohne „Unterbrechung“ durchwandert werden.

Friedensweg heißt er auch, weil oft Grenzen überschritten werden. „Im Ersten Weltkrieg waren dort gemauerte Stellungen und Schützengräben, Österreich-Ungarn und Italien haben gekämpft“, weiß Hennicke. Relikte aus dieser Zeit sind entlang des Weges viele zu finden, unter anderem auch das höchste Kriegergrab Europas. Bilder zeigen Hennicke und Baumann links und rechts eines Grenzsteins stehend – in zwei Ländern und doch vereint auf dem Friedensweg.

Acht Stunden auf Königsetappe

Am Monte Elmo ging es los auf einem Weg, der über alle erdenklichen Untergründe führte: „Gras, Wiese, Schotter, Geröll, Gebirgsbäche, Schnee“, zählt der 49-Jährige auf. „Zwei, drei Tage lang fiel das Aufstehen schon schwer, aber der Körper gewöhnt sich dran“, hat Hennicke festgestellt. Er wäre aber auch im Zweifelsfall in besten Händen gewesen, ist seine Gattin doch Physiotherapeutin mit Praxis in Wachenheim.

Die längste Gehzeit waren acht Stunden auf der Königsetappe an Tag drei. „Es war grandios den Grat entlangzulaufen, auf der einen Seite den Großglockner, auf der anderen die Dolomiten“, schwärmt Hennicke, der Vorsitzender des TV Dürkheim ist. Da verwundert nicht, dass zumindest ab und zu mal „ein bisschen Schwindelfreiheit“ ganz gut war. Auch, weil es auf der anstrengendsten Etappe sogenannte seilversicherte Stellen gab, wo man sich an einem Seil halb kletternd, halb steigend nach oben ziehen musste – mit einem Rucksack, der 35 (Baumann) und 45 Liter (Hennicke) Gepäck fasst auf dem Rücken.

Unterschiedlich in Hütten untergebracht

Abgesehen von einem Regentag hatte das Paar großes Glück mit dem Wetter. Der eine hatte es aber in sich. Es goss in Strömen. Eine Stellung und ein überhängender Fels haben die beiden vor Gewittern – hoch oben in den Alpen nicht ungefährlich – gerettet. Auch vor dem Hagel, der vom Himmel prasselte. Ob es Zufall war, dass ausgerechnet an dem Tag das Nassfeld Ziel der Dürkheimer war? Jedenfalls waren sie ziemlich durchweicht, als sie am Etappenende ankamen. Da wartete aber ein Hotel, das eine Art angegliederte Hütte hat. Und die Österreicher sammelten die klatschnassen Klamotten in einer Wanne und bekamen bis auf die Wanderschuhe bis zum nächsten Morgen alles trocken – sehr zur Freude der Wanderer. „Das war so süß“, ist Baumann noch immer dankbar.

Die Unterbringung war auf dem Weg entlang des KHW 403, wie die Markierung unterwegs lautete, sehr unterschiedlich. 70 bis 80 Euro pro Person und Tag müsse man für die Tour rechnen, sagt Baumann. Mal schliefen sie in von Trennwänden durchzogenen Matratzenlagern, mal im Sechser-, Vierer- oder Doppelzimmer, wobei Hennicke und Baumann oft auch größere Räume für sich hatten, weil wenig Wanderer unterwegs waren. Die höchste Hütte lag auf 2400 Metern Höhe. Proviant für den Tag war meist wenig nötig, außer Müsliriegel oder Nüsse. Morgens gab’s in den Hütten Frühstück, abends deftige Brotzeiten. Je einfacher die Hütte erreichbar war, desto besser war das Angebot. Denn teils werden sie mit Seilbahn und Hubschrauber beliefert.

Farbenfrohe Gebetsfahnen

Wenig sei auf der Strecke los gewesen, interessante Begegnungen gab es trotzdem. Mit einem Jodelverein, der Alpinpolizei und der Bergrettung, die unweit trainierte. Wanderer, die die selbe Richtung des Friedenswegs, auch Via de Pace genannt, eingeschlagen haben, trafen die beiden in den Hütten immer wieder. „Wir haben nette Bekanntschaften gemacht, tolle Leute getroffen“, erzählt Hennicke und erinnert sich an den nepalbegeisterten Hüttenbetreiber, der um das nahe Gipfelkreuz die typischen, farbenfrohen Gebetsfahnen aufgehängt hat. Dann gab es noch die lehrreichen Worte einer Bergführerin, die mit Blick auf besonders steile Stellen sagte: „Kopf in Boden und auffa!“ – „Einfach laufen und nicht nach oben schauen, wie weit es noch ist“, übersetzt Hennicke und nennt es „den fast meditativen Bergaufgeh-Modus“.

Allerlei Flora und Fauna gab’s natürlich auch. Murmeltiere pfiffen am Wegesrand, viele Kühe standen, eine Kuh saß auf der Weide. Ja, richtig gelesen, saß. Auch eine gelb gemusterte Schlange, „vielleicht eine Kreuzotter?“, vermutet Baumann, schlängelte sich vorbei. Es wuchs Enzian und Alpenrosen, einen Wegteil nennt Hennicke gar scherzhaft Dschungel, weil der Pfad eher schlecht zwischen all dem Grün zu finden war. Noch ein bisschen Natureffekt: „Sonnenbrand hatten wir nur auf dem rechten Arm, wir sind ja immer gen Osten gewandert“, erzählt die 52-Jährige lachend.

Pläne für nächste Wanderung

Schließlich sind Hennicke und Baumann in Oberthörl angekommen. „Das Ende war relativ unspektakulär, da war kein Zielband für uns aufgespannt“, scherzt Hennicke. „Es hört halt einfach auf“, ergänzt Baumann. Nach einer Übernachtung in Nötsch ging es mit dem Zug und Bus zurück zum Ausgangspunkt. „Elf Tage hin, in vier Stunden zurück“, fasst Hennicke mit einem Lachen zusammen.

Freunde, die im Vorfeld der Reise sagten: „Ihr habt ’n Knall“, wie Baumann erzählt, freuten sich dann darüber, dass sie via WhatsApp-Status „virtuell mitwandern durften“. Gut überstanden haben die beiden die Freizeit-Strapazen und überlegen schon, wo es im nächsten Jahr hingehen könnte. Vielleicht in die julischen Alpen in Slowenien? Oder auf einen der Höhenwege in den Dolomiten? Viele Eindrücke haben die beiden von ihrer ersten Fernwanderung mitgenommen, aber vor allem eins: „Manche Sachen erlebst du einfach nur zu Fuß, wenn du langsam reist.“