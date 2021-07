Eine Gabionenwand schützt seit Mittwoch Autofahrer auf der B37 unterhalb des Dürkheimer Michelsbergs vor einer möglicherweise instabilen Sandsteinmauer. An dieser haben die Unwetter der vergangenen Woche Spuren hinterlassen. Hinter ihr hat sich laut Steffen Wietschorke vom Dürkheimer Bauamt Wasser gestaut, die Wand selbst ist feucht geworden. Außerdem sei ein Riss im Boden oberhalb der Mauer zu beobachten. Am Montag ist die Stadt deswegen tätig geworden. „Bevor die Mauer eine Gefahrenlage birgt, haben wir eine Fahrspur eingeengt“, erklärt der Chef des städtischen Tiefbauamts. Außerdem sei die Ampel ausgeschaltet worden. Weil es in Richtung Ludwigshafen zwei Spuren gibt, könne der Verkehr weiter uneingeschränkt fließen.

Am Mittwoch folgte als zweite Maßnahme der Aufbau einer schützenden Gabionenwand. „Und wir haben oberhalb der Mauer die Entwässerung angepasst“, sagt Wietschorke. So soll verhindert werden, dass sich beim nächsten großen Regen wieder Wasser an dieser Stelle staut. Die Straßeneinengung soll am Freitagmittag, 12 Uhr, aufgehoben werden.

„Langfristig werden wir an der Mauer etwas machen müssen“, so Wietschorke. Es sei aber nicht klar, „wie wir endgültig die Situation verbessern.“ Eine Lösung soll dem Landschaftsbild entsprechen und das „schöne Entree“ erhalten.