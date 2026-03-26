Der Michaelishof gehörte 23 Jahre zum gastronomischen Angebot in Bad Dürkheim. Jetzt ist er geschlossen. Die Wirtin erklärt, warum das für sie auch eine Erleichterung ist.

Im kleinen Innenhof blühen die ersten Rosen. Im Inneren des Michaelishofs stehen die Gläser im Regal hinter der Theke, im Gastraum stehen Tische und Stühle bereit, als warteten sie auf die nächsten Gäste. Doch die werden nicht kommen. Am 31. Januar hat Roswitha Sattler ihren Michaelishof ein letztes Mal geöffnet. Ein Abend, an dem noch einmal Zeit war für das Gespräch mit Gästen. Seit dem 1. Februar ruht der Gastronomiebetrieb in dem Gebäude in der Kurbrunnenstraße.

„Für mich war es eine Erleichterung“, sagt Roswitha Sattler über die Entscheidung zur Betriebsschließung. 23 Jahre hat sie Restaurant und Weinstube zuvor geleitet, hat sich vor allem um all das gekümmert, was im Hintergrund zu erledigen war. Service und Küche wurden vom Personal erledigt. Zu Beginn war das anders. Da war die Gastronomin selbst noch häufiger im Tagesgeschäft vertreten. In den letzten Jahren hingegen, erzählt Sattler, habe sie sich zurückgenommen. „Nur im Notfall bin ich eingesprungen.“ Die Buchhaltung habe in all den Jahren aber in ihren Händen gelegen.

Es ist der Teil, den sie gelernt hat. Sattler ist von Haus aus Office Managerin. Die Gastronomie indes war ihr fremd. Und auch nie ihr Plan oder Wunsch. „Es hat sich so ergeben“, zuckt die Quereinsteigerin die Schultern. Zwar koche sie gern – aber immer die kleinen Portionen, lacht sie mit Verweis auf die Küche in ihrem Zuhause in Neuleiningen. Was sie in dem Metier geschätzt habe, sei der Kontakt zu den Gästen. Vor allem die Gespräche mit Stammgästen. „Das war immer sehr schön“, sagt Sattler.

„Die Gastronomie leidet“

Eine Dame hätte sie über fast die gesamten 23 Jahre begleitet. In all dieser Zeit sei das Geschäft immer gut gelaufen, habe sie verlässliches Personal – jeweils zwei bis drei in Küche und Service – gehabt. Auch die exponierte Lage mitten im Stadtzentrum machte sich positiv bemerkbar, weil der Michaelishof darüber die Touristen zu sich lockte. Doch die Situation hat sich verändert. „Die Gastronomie leidet“, sagt Sattler. Die Menschen hätten nicht mehr so viel Geld, seien sparsamer, sagt sie. Zuletzt hätten sich Gäste teils Essen geteilt, manchmal auch das Getränk – die Bestellung eines zweiten Glases danach blieb häufig aus. Und auch der Einzugsbereich, der früher über Ludwigshafen und Mannheim bis an die badische Bergstraße reichte, habe sich gewandelt. „Die fahren nicht mehr so weit“, weiß Sattler. Alles in allem Punkte, die einen wirtschaftlichen Betrieb kaum mehr ermöglichten.

Ausschlaggebend für den Entschluss zum Rückzug waren aber nicht die Finanzen. „Es ist das Alter.“ Roswitha Sattler ist heute 74 Jahre alt. Sie will mehr Zeit haben für Enkel, für Familie insgesamt, für Zeit mit Ehemann Albert, der auch teils im Michaelishof ausgeholfen hat. Vor allem freut sich Sattler aber, dass sie ihre Zeit ab sofort planen kann. Zwar sei sie in der Weinstube nur eingesprungen – aber genau das war halt nicht immer planbar. „Dann musste ich doch an diesem einen Abend hin und konnte nicht zur Geburtstagsfeier“, sagt sie rückblickend.

Es ist weniger Beschwerde, als vielmehr nüchterne Feststellung. Nüchtern geht Sattler auch mit der jetzigen Situation um. Noch immer gibt es einiges zu tun. Der Wein muss aus dem Vorrat geräumt werden, Gleiches gilt für das Essen. Doch vieles bleibt auch vorerst vor Ort, etwa die Küchen- und Geschirrausstattung und die Möblierung im Gastraum. Das Anwesen werde verkauft, sagt Sattler. Vielleicht gebe es im Anschluss jemanden, der die Räumlichkeiten des Michaelishof als gastronomisches Angebot zu neuem Leben erwecken wolle. „Wir warten daher erstmal ab.“ Möglich aber auch, dass sie dann doch alles ausräumen muss. Mit dem Gedanken befasst sich Roswitha Sattler aber noch nicht zu sehr. Viel schöner sind die an ein Leben ohne gastronomische Verpflichtung.