Bad Dürkheim wird das „nadierlich“ Wohlfühl-Reiseziel in der Pfalz. So ein Arbeitstitel für ein Ziel in der Tourismusstrategie, die derzeit erarbeitet wird. Tatsächlich können Ausdrücke im Dialekt für Authentizität, Regionalität und Heimatverbundenheit stehen. Genau das, was sich Marketing-Strategen wünschen. Es gibt auch Beispiele, in denen das sehr gut funktioniert. So hat ein Fußballverein aus dem Süden Deutschlands den Spruch „Mia san mia“ geprägt. Baden-Württemberg warb mehr als Jahrzehnt damit, alles zu können – außer Hochdeutsch. Aus dem Ländle wiederum kommt ein Beispiel, das auch die Schattenseiten des Dialekt-Marketings aufzeigt. Denn es soll Menschen geben, denen bei einer Radio-Werbung in breitester Mundart der Appetit auf Bergsteiger-Müsli oder Bio-Hanföl vergeht. Auch das Wörtchen „nadierlich“ ist nicht ohne Risiko: Zum einen bestehe die Gefahr, dass es in Hamburg, Hannover oder Halle schlichtweg nicht verstanden würde, wendeten Teilnehmer des zweiten Workshops zur Tourismusstrategie ein. Dazu war man sich nicht sicher, ob man „nadierlich“ nicht besser „nadierlisch“ schreiben sollte. Da Rechtschreibung im Pfälzischen so eine Sache ist, bemühte die Tourist-Info eigens einen Sprachforscher. Dieser sah die sch-Schreibung eher im Südpfälzischen beheimatet. Und jetzt? Wenn es schon so losgeht, wäre es wohl am besten, das Dichten auf Pfälzisch „demm Edsel un de Anonyme“ zu überlassen.