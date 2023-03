Am Donnerstag ist die Mandelterrasse am Michelsberg offiziell eröffnet worden. Sie soll zu einem Lieblingsplatz für Dürkheimer und ihre Gäste werden. Doch was macht ihren Reiz aus?

„Die Michelskapelle hat einen blühenden Balkon bekommen. Alles, was Dürkheim auszeichnet, ist von hier aus zu sehen“, schwärmte Antonius Dockner. Der 85-Jährige hat das Gelände der Stadt für die Terrasse überlassen, die dafür eine Pacht an die Lebenshilfe überweist. 2019 entstand die Idee, seit 2020 wurde an dem Projekt gearbeitet. Sichtlich stolz präsentierte der federführende Touristiker, Gerrit Altes, am Donnerstag das Ergebnis. 13 Mandelbäume – sechs rosablühende Zier- und sieben weiß blühende Essmandeln – säumen das Gelände. Sie sollen die Terrasse zu einem besonderen Schmuckstück des Pfälzer Mandelpfads von Schweigen bis nach Bockenheim machen. Der „neue Lieblingsplatz für Gäste und Bürger“ (Altes) ist auch eine Fortsetzung des direkt gegenüberliegenden Kurparks: So sind die beiden Drehliegen identisch mit denen im Kurpark Ost.

Echte „Bodenschätzen“

Eine „Hommage an den Pfälzer Wein“ sei der Terroirtisch auf der Terrasse, sagte die Pfälzische Weinkönigin Lea Baßler. Darin sind Bodenarten von der gesamten Weinstraße versammelt: etwa Basalt vom Forster Pechsteinkopf, Rotliegendes vom Kastanienbusch bei Birkweiler oder Terra Rossa vom Ungsteiner Weilberg. Baßler sprach von „Bodenschätzen“, derer man sich bewusst sein müsse.

Die Dürkheimer Weinprinzessin Karolin Ott schwärmte bereits jetzt von ihrem „neuen Lieblingsplatz“ mit Blick auf den Gradierbau. 60.000 Euro hat die Stadt in die Terrasse investiert, 60.000 Euro in den neu hergerichteten Weg zur Michelskapelle. Wie der Beigeordnete Kurt Lang (FWG) berichtete, sei zum Ausgleich für den Eingriff in die Natur eine Blühwiese vor der Terrasse angelegt worden. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) freute sich, dass alles rechtzeitig zur Mandelblüte fertig wurde. Der Mandelexperte Philipp Eisenbarth, der die Stadt beraten hatte, betonte, dass allein acht der 13 Mandelsorten von Dürkheimer Gemarkung stammten: „Das sind echte Unikate.“ Die anspruchsvollen Bäume aufzuziehen, sei eine tolle Leistung der Stadtgärtnerei gewesen.