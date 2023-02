Am 17. April bestimmt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) seit zehn Jahren die Geschicke des Landkreises. Vor diesem Jubiläum hat der Chef der Dürkheimer Kreisverwaltung noch einen anderen Grund zum Feiern: Am Samstag wird er 60 Jahre alt.

„Dass mir das jetzt gar nichts ausmacht, kann ich nicht sagen“, gibt der Landrat ein paar Tage vor seinem Geburtstag am Telefon zu. Jedoch würden eine ganze Reihe von Kollegen in der Verwaltung in diesem Jahr 60. „Deshalb muss ich wegen meines Alters keine Komplexe bekommen“, scherzt Ihlenfeld, der an seinem Ehrentag „privat unterwegs“ ist und abends mit der Familie noch essen gehen will. In der nächsten Woche wird in der Kreisverwaltung intern gefeiert, am 15. März folgt ein Empfang im Anschluss an die Kreistagssitzung.

Mit den Kindern nach Wien

Ein paar Tage Urlaub zum Eingewöhnen ins neue Lebensjahr gönnt sich Ihlenfeld in der Faschingswoche, die er mit seiner Tochter (27) und seinem Sohn (23) in Wien verbringen wird. Eigentlich sei er kein richtiger Fasnachter, gibt der Landrat zu, auch wenn sein Geburtstag meist in die Faschingszeit fällt. „Ich gehe aber gerne auf Prunksitzungen“, bekräftigt Ihlenfeld, der aber nicht allzu tief in die Kostümkiste greift: In diesem Jahr fiel er bei der Sitzung der Derkemer Grawler mit einer riesigen bunten Krawatte auf.

Seit 2013 Landrat

Geboren ist Ihlenfeld in Polch im Kreis Mayen-Koblenz, dort war sein Vater Lehrer an der Landwirtschaftsschule. Nach dem Abitur im Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt studierte er Jura in Passau und Mannheim. Ein Magisterabschluss an der Verwaltungswissenschaftlichen Hochschule in Speyer kam hinzu. Nach einer Stelle als Anwalt in Landau wechselte er in den sächsischen Staatsdienst. 1984 trat er in die CDU ein.

2004 beginnt seine politische Karriere im Landkreis Bad Dürkheim: zunächst als Haßlocher Bürgermeister und Mitglied des Kreistags. 2013 wurde er Landrat. Ende 2020 wurde er wiedergewählt, seine zweite Amtszeit endet im April 2029. „In politischen Wahlämtern muss man durchhalten“, weist er Pläne, früher in Rente zu gehen, von sich. Deshalb habe er sich vorgenommen, mehr für die eigene Fitness zu tun. Außerdem sei es für ihn nach wie vor spannend, die Zukunft des Landkreises mitzugestalten.