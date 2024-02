Der Wasserspielplatz im Kurpark bekommt eine neue Hängebrücke. Das hat die Dürkheimer Stadtverwaltung auf Nachfrage mitgeteilt. Die bei Kindern beliebte Seilnetzbrücke war am Mittwoch abgebaut worden. Grund waren Sicherheitsbedenken. „Durch die starke Nutzung haben sich die Schäden an den Halteseilen verstärkt“, teilt die Stadt mit. Aufgrund aktueller Sicherheitsvorgaben biete keine Firma die gleiche Seilbrücke mit Aufhängepunkte aus Holz an. Deshalb werde zurzeit eine neue Konstruktion für die Aufhängepunkte und die eigentliche Brücke erarbeitet. Diese solle kurzfristig beauftragt werden, „damit im Sommer ein adäquates Spielgerät zur Verfügung steht“. Die Hängebrücke und den Wasserspielplatz gibt es seit 2013. Damals war die Isenach renaturiert und der Kurpark neu gestaltet worden.