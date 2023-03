Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vom Festival bis zum Wohnzimmerkonzert. Derzeit ist das nicht erlaubt. Das Dürkheimer Kulturbüro hat nun erstmals einen Online-Gig angeboten. Aber wie fühlt sich so ein Konzertbesuch am heimischen Rechner an? Ein Test.

Es ist zwei Minuten vor acht. Normalerweise reichlich spät, um noch einen guten Platz bei einem Konzert zu bekommen. Aber normal ist ja gerade nicht viel. Und so dudelt Fahrstuhlmusik aus meinem