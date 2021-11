Das Kammerorchester Bad Dürkheim konzertiert nach langer Pandemie-Pause erstmals wieder. Dies unter der Leitung seiner Dirigentin Gabriele Weiß-Wehmeyer am Sonntag, 7. November, 17 Uhr, in der Simultankirche St. Georg in Wachenheim.

Als Solisten werden die amerikanische Cellistin Rebecca Rust und ihr aus der Pfalz stammender Ehemann Friedrich Edelmann, der Solofagottist der Münchner Philharmoniker war, zu hören sein. Beide sind schon als junge Nachwuchskünstler mit dem Kammerorchester Bad Dürkheim aufgetreten und inzwischen weltweit zu hören.Auf dem Programm stehen Vivaldis Doppelkonzert in e-Moll für Cello, Fagott und Streichorchester, das A-Dur-Konzert für Cello von Leonardo Leo sowie das Andante cantabile in H-Dur von Peter Tschaikowsky. Eröffnet wird das Programm mit der Musik für Streicher Op. 1 des zeitgenössischen Komponisten Peter Worm, ein Werk, das zum Teil barocke Kompositionstechniken aufweist. Für das Konzert ist keine Anmeldung erforderlich, aber die Erfüllung der 3G-Regel. Am Platz muss keine Maske getragen werden. Die Kontaktdaten werden erfasst. Der Eintritt ist frei, doch wird um Spenden für die Pfälzische Musikgesellschaft gebeten.

Das Konzert wird am Sonntag, 14. November, 17 Uhr, in der Stadtkirche Annweiler wiederholt. Dort gilt die 2G-Regel. Alle Informationen zu den Konzerten im Internet unter www.pfälzischemusikgesellschaft.de oder www.kammerorchester-duew.de/termine.