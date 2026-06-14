Der Start ist vielversprechend, aber in der Rückrunde ist der Wurm drin. Die Dürkheimer Hockeydamen verpassen die Meisterschaft in der Oberliga. Das hat mehrere Gründe.

Das war eine extrem bittere Oberliga-Saison für die DHC-Damen, denen auf der Zielgeraden die Luft ausging. Perspektivisch gesehen ist es aber vielleicht gar nicht so schlecht.

Starke Hinrunde, in der Rückrunde zu viele Unentschieden und zum Schluss mit dezimiertem Kader eine Niederlage gegen stark kämpfende Gegnerinnen, für die es noch um den Klassenerhalt ging. Es lief im Feld 2026 einfach nicht für die Dürkheimer Hockey-Damen. Bei den Spielerinnen liefen Tränen und der Trainer war ebenfalls tief enttäuscht.

Trainer sucht Schuld bei sich

„Vielleicht liegt es auch an mir“, meinte Uwe Krauß selbstkritisch direkt nach dem letzten Spiel. Seine Damen hätten in jedem Spiel Einsatz und Willen gezeigt, daran habe es nie gelegen. Aber es seien immer die gleichen Themen, wie fehlende Stocktechnik und im Kreis cleverer sein, gewesen, befand der Trainer. Und irgendwie schaffe er es wohl nicht, dieses Problem trotz entsprechendem Training aus der Welt zu schaffen, suchte er die Schuld bei sich.

Selbstkritisch: DHC-Trainer Uwe Krauß. Foto: Daniela Rupp

Aber vielleicht lag es auch an der Personaldecke, denn zur Rückrunde fiel Kapitänin Alena Baumgarten aus. Die ehemalige Bundesligaspielerin ist nicht nur Mittelfeldmotor und Eckenabwehrspezialistin, sondern auch Motivator. Zwar versuchte sie, von der Seitenlinie aus der Mannschaft zu helfen, aber das gelang wohl nicht ausreichend. Und in den so wichtigen letzten beiden Spielen fehlte zudem Lydia Bechtoldt-Haase und damit eine wichtige Torschützin. Dazu verletzte sich im vorletzten Spiel Alina Klein, so dass hinten ein weiterer Stabilitätsfaktor fehlte. Paulina Krauß biss sich trotz Verletzung durch die letzten beiden Spiele, aber womöglich fehlte bei ihr eben doch das letzte Quäntchen Kraft und Spritzigkeit.

Zu viele Unentschieden

Dabei hatte es im Herbst doch gut begonnen. Zehn Punkte aus vier Spielen und die Tabellenführung vor dem TSV Schott Mainz, der schon ein Spiel mehr absolviert hatte gab, es zur Winterpause. Aber schon beim Remis in Mainz hatten Alena Baumgarten und Lydia Bechtoldt-Haase gefehlt und es war deutlich geworden, dass es ohne die beiden erfahrenen Akteurinnen schwierig wird – obwohl Krauß ungern über fehlende Personen spricht, sondern sich zu Recht lieber auf die anwesenden konzentriert.

Zum Rückrundenstart siegten die DHC-Damen gegen den HTC Neunkirchen, der sich nun mit nur drei ergatterten Punkten aus drei Unentschieden in die Verbandsliga verabschieden muss. Und dann lief es für Dürkheim nicht mehr so erfolgreich. Es folgten am Doppelwochenende zwei Unentschieden. 2:2 beim TV Alzey und 2:2 zuhause gegen den TSV Schott Mainz waren einfach nicht genug. Beide Male hatte der DHC hinten gelegen, war später in Führung gegangen und musste dann doch den Ausgleich hinnehmen.

Schott Mainz zieht vorbei

Immerhin blieb der DHC in der Tabelle vorne, weil die Kreuznacherinnen zu alter Stärke zurückgefunden hatten und die Mainzerinnen besiegten. Dann kamen die beiden Duelle gegen die TG Worms, denn das Hinspiel war in die Rückrunde verlegt worden. Worms erwies sich als zäher Gegner, setzte den DHC etwas überraschend unter Druck, aber immerhin gelang ein 1:0-Sieg für die Dürkheimerinnen auf fremden Platz. Aus den letzten beiden Spielen brauchten sie nur noch zwei Punkte, aber das zweite Spiel gegen Worms endete ebenfalls nur Unentschieden (3:3).

So standen die Dürkheimerinnen am letzten Spieltag unter Druck. Die Gegnerinnen vom VfL Bad Kreuznach waren aufgrund der engen Tabellensituation noch nicht sicher, ob sie in der Oberliga bleiben dürfen und brauchten dringend drei Punkte. Entsprechend kämpferisch traten sie auf und siegten am Ende zwar etwas glücklich, aber dennoch nicht unverdient. Und da Schott im Fernduell seine Hausaufgaben machte, heißt der Meister der Damen-Oberliga RPS 25/26 TSV Schott Mainz. Mit 19 Punkten und damit einem Zähler weniger, blieb dem DHC nur Rang zwei. Damit spielen die Mainzerinnen in der Relegation gegen den hessischen Vertreter Höchster THC um den Aufstieg in die Regionalliga.

Noch viel Nachholbedarf

„Es war die ganze Rückrunde“, bilanzierte Alena Baumgarten. „Drei Unentschieden nach der Winterpause waren zu wenig und mit insgesamt vier Unentschieden und einer Niederlage hat man es vielleicht auch nicht verdient, die Relegation zu spielen“, analysierte sie nüchtern. „Aber nach der starken Hinrunde vielleicht doch“, schob sie bedauernd hinterher. Die Niederlage gegen Kreuznach sei zwar etwas unglücklich gewesen, aber die Gegnerinnen hätten gefightet. „Da können wir uns vielleicht auch mal eine Scheibe abschneiden“, hatte sie gleich nach dem Abpfiff das Anlaufverhalten als Beispiel genannt. Und auch in der Abwehr sei in der Rückrunde nicht immer alles gut gewesen. „Man gewinnt keine Spiele, wenn man in so vielen Kleinigkeiten Nachholbedarf hat“, fasste Alena Baumgarten zusammen.

„Aber wir sind nicht abgestiegen, sondern nur nicht aufgestiegen“, fand sie, dass es dennoch keine schlechte Saison war. Die Mannschaft habe Potenzial. „Da sind einige Jugendspielerinnen, die ihres noch nicht ausgeschöpft haben“, sieht sie noch Entwicklungsmöglichkeiten. Vielleicht ist dafür die Oberliga besser geeignet als die Regionalliga. Denn in der Regionalliga würden die jungen Spielerinnen, die ihre Sache auch laut Trainer Uwe Krauß schon recht gut gemacht hatten, sicherlich noch weniger Einsatzzeiten bekommen. Also heißt es nun bei den Dürkheimer Hockeydamen ab September: Auf ein Neues.