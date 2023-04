Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stromgeneratoren, Heizgeräte, Desinfektionsmittel, Zahnpasta – am Mittwoch sind Hilfsgüter aus Bad Dürkheim in Kluczbork angekommen. Seit Ausbruch des Ukrainekriegs hilft die polnische Partnerstadt mit aller Kraft. Doch so langsam kommen die Helfer an ihre Grenzen.

Innerhalb einer Woche hat sich die Anzahl der ukrainischen Flüchtlinge in Kluczbork verdreifacht. 300 Menschen hätten offiziell in Dürkheims polnischer Partnerstadt Schutz gesucht,