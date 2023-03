Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Herren des Dürkheimer HC treten am Freitag im Derby bei der TG Frankenthal II an. DHC-Trainer Andreas Schanninger rechnet mit einem starken Gegner, der alles aufbieten wird, was möglich ist. Die TG hofft auf eine volle Halle.

„Es ist Derbytime, und die werden Vollgas geben“, sagt DHC-Coach Andreas Schanninger über die Gastgeber von der TG Frankenthal. Einst war das ein Klassiker in der Ersten Hallenhockey-Bundesliga.