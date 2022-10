Die weibliche U18 des Dürkheimer HC fährt am Wochenende als Außenseiter nach Berlin zur Zwischenrunde C der deutschen Feldhockey-Meisterschaft. Bei guter Tagesform könnte aber für den Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar im Spiel gegen den Club an der Alster aus Hamburg durchaus was möglich sein, glauben die Trainer.

„Kopfsache“, sagt Uwe Krauß. Der erfahrene ehemalige Nationalspieler und sein Trainerkollege Dirk Baumgarten haben den Club an der Alster, den ersten Gegner des DHC bei der Zwischenrunde, per Video studiert und glauben, dass sich ihre Mädchen vor dem Zweiten der norddeutschen Meisterschaft nicht verstecken müssen. Zu verlieren haben sie sowieso nichts, findet Baumgarten, denn den Teams aus dem Gebiet Rheinland-Pfalz/Saarland werden üblicherweise bei solchen Vergleichen höchstens Außenseiterchancen zugestanden. „Vielleicht unterschätzen sie uns auch ein bisschen“, hofft er. Wenn sein Team die Partie am Samstag (16.30 Uhr) auf dem Gelände des TuS Lichterfelde länger offen gestalte, würden die Hamburgerinnen vielleicht nervös. „Wenn alle ihre Form auf den Platz bringen, ist was drin“, sagt Krauß.

Allerdings gesteht das Trainergespann ein, dass ein tatsächlicher Vergleich mit den anderen Mannschaften grundsätzlich schwierig ist. Mindestens zwei Spielerinnen des Club an der Alster haben bei den Damen schon Bundesligaerfahrungen gesammelt. Und auch die U18-Runde sei für die Hamburgerinnen anspruchsvoller als in Rheinland-Pfalz. Da haben gerade einmal drei Teams um die Landesmeisterschaft gespielt. Da ist es gut, dass sich die DHC-U18 in der Damen-Oberliga beweisen konnte.

Die Trainer bescheinigen ihren Schützlingen eine gute Entwicklung. Stürmerin Johanna Eitel zeigte sich zuletzt mehr als treffsicher, und Ella Bösling ist eine wichtige Schaltstelle im Mittelfeld, die ebenfalls weiß, wo das Tor steht. Hinten soll die Abwehr um Johanna Kleinschroth, Julia Blettner und Pauline Lehrer absichern.

Unterstützung bekommt das Team von fünf U16-Spielerinnen. Neben Torhüterin Leonie Lawonn sind auch die technisch starke Paulena Krauß und die torgefährliche Kathalena Rall wichtig für die Mannschaft. Lawonn wird von Uwe Krauß als herausragende Torhüterin gelobt, die verstanden habe, warum sie dort stehe. Das bewies sie im Finale der Oberliga-Meisterschaft, als sie im Penaltyschießen gegen die TG Frankenthal gleich drei der direkten Duelle für sich entschied. Nach den zwei Niederlagen gegen die TG in der Runde war der Titel für den DHC nicht zu erwarten gewesen. Die Mannschaft wusste nach dem Finale genau, bei wem sie sich zu bedanken hatte: „Ohne euch ständen wir nicht da, wo wir jetzt sind! Ein Team merkt, was es ausmacht, wenn ihre Trainer mit genauso viel Kampfeswille und Herzblut am Seitenrand stehen“, heißt es in ihrem Spielbericht in den Sozialen Netzwerken. Mit so viel Herzblut müsste am Samstag doch was drin sein für den DHC.

Das Team fährt am Freitagnachmittag mit dem Zug in die Hauptstadt. Baumgarten hofft, dass die Anreise nicht zu strapaziös für die Spielerinnen wird. Das erste Spiel ist erst am Samstagnachmittag. Deshalb hat Betreuerin Katrin Bösling ein Rahmenprogramm geplant. Das Hotel liegt zentral, sodass Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie, Brandenburger Tor und Reichstag in der Nähe sind. Für Sonntag liebäugeln die Dürkheimerinnen und ihre Fans mit einem Besuch des Tempelhofer Felds, wenn es die Zeit erlaubt.

Wann der DHC am Sonntag spielen wird, hängt vom Ergebnis am Samstag ab. Wie in einer Zwischenrunde üblich, trifft der Sieger der Partie DHC gegen „Alster“ am Sonntag (13 Uhr) auf den Gewinner des anderen Samstagsspiels zwischen dem TuS Lichterfelde und Uhlenhorst Mülheim. Die Verlierer treten schon um 11 Uhr gegeneinander an. Der Sieger dieser Zwischenrunde nimmt eine Woche später an der Endrunde der deutschen Meisterschaft teil.