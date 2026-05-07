Die Dürkheimer Hockeyherren wollen die Tabellenführung verteidigen. Am Samstag ist der Kreuznacher HC zu Gast, am Sonntag geht’s zum TFC nach Ludwigshafen.

DHC-Herrentrainer Dirk Baumgarten spricht von machbaren Aufgaben. Die Tabelle der Westgruppe der Zweiten Regionalliga Süd weist den Dürkheimer HC auch als Favoriten aus. Mit 18 Punkten führ er nach der Hinrunde die Tabelle an. Am Samstag um 15 Uhr kommt der Tabellenvorletzte Kreuznacher HC (sechs Punkte) ins Dr.-Kurt-Schneider-Hockey-Stadion, am Sonntag, 13 Uhr, müssen die Dürkheimer zum Derby auf die Ludwigshafener Parkinsel zum TFC, der als Vierter zehn Punkte auf dem Konto hat.

Aber Baumgarten weiß auch, dass beide Spiele keine Selbstläufer werden. „Man muss vorsichtig sein, aber ich bin optimistisch,“ sagt er. Allerdings hat er ein paar Personalsorgen. Christopher Matz hatte gegen den Limburger HC krankheitsbedingt gefehlt, es ist nicht klar, ob er einsatzbereit ist. Karsten Wolff hat sich im letzten Spiel verletzt und auch Noah Brumm und Phillip Eymael klagten über Blessuren. Auch Julius Neu wird wohl nicht zur Verfügung stehen. Vielleicht springen Richard Neu und Marius Behret wieder ein.

Kreuznacher schwer einzuschätzen

Den Kreuznachern bescheinigt Baumgarten individuelle Stärken. Grundsätzlich komme es auf die Qualität der einzelnen Spieler an. „Und die Qualität unserer Spieler ist sehr gut“, glaubt er an den Unterschied. Das Hinspiel zu Beginn der Feldrunde im vergangenen September gewann der DHC klar mit 5:1, da konnten die Kreuznacher kein Paroli bieten. Letzte Woche hatte sich sein Team schwergetan, gibt Baumgarten zu. Aber wenn der Siebenmeter im ersten Viertel reingegangen wäre, wäre das Spiel sicher anders gelaufen, ist er sich sicher.

Baumgarten rechnet damit, dass sich auch die Kreuznacher zunächst hinten reinstellen werden. „Da müssen wir eben außen rumspielen. Das sieht nicht immer schön aus, aber wenn es im Mittelfeld zu eng ist, geht es nicht anders.“ Was für eine Mannschaft ihnen am Samstag gegenüber steht, kann auch Torhüter Simon Kirchhofs nicht einschätzen. Die beiden Spiele jetzt im Frühjahr hat der KHC verloren, bei TEC Darmstadt gab es eine 0:4-Niederlage, gegen Safo Frankfurt verloren sie 1:4. Im Herbst war es besser gelaufen, drei Unentschieden gegen den TV Alzey, TFC und den TSV Sachsenhausen und ein Sieg gegen den Limburger HC sahen da gar nicht so schlecht aus. „Wenn die einen guten Tag haben, kann es schwer werden,“ warnt er und setzt doch darauf, dass der DHC eine ähnliche Leistung abrufen kann wie im Hinspiel.

Unangenehmer Gegner

Am Sonntag beim Pfalz-Derby in Ludwigshafen wartet auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner auf sie, ist Kirchhofs überzeugt. „Letztes Jahr haben wir dort verloren,“ erinnert er, betont aber, dass es der letzte Spieltag war und bei den Dürkheimern aufgrund des verpassten Aufstiegs schon die Luft raus war. Er weiß, dass die Ludwigshafener gegen Dürkheim immer motiviert sind. „Sie wissen, dass sie uns ärgern können.“ Anders als der LHC werde der TFC wohl nicht hinten drinstehen. „Wir haben uns gegen Limburg im Kreis schwergetan, spielerisch nach vorne war es eigentlich gut.“ Er ist überzeugt, wenn alle noch eine Schippe drauflegen, werden auch in beiden Wochenendpartien mehr Tore aus den Chancen fallen.

„Wir müssen cleverere Entscheidungen treffen,“ sagt der erfahrene Keeper. Über den Zuwachs durch die jungen Spieler ist er sehr glücklich. „Sie bringen Ehrgeiz mit, sind gierig auf Tore, aber manchmal noch ein bisschen zu ungeduldig,“ fehle ihnen die Erfahrung. „Sie tun uns auf jeden Fall gut,“ ist er vor allem von Phillip Eymael beeindruckt. „Er ist vor dem Tor da, wo er hingehört,“ habe er den richtigen Instinkt und sei technisch und spielerisch gut.

Auch Baumgarten hält den TFC für den schwereren Gegner des Wochenendes. Ludwigshafen hatte zwar gegen Limburg (2:3) und Safo (1:3) verloren, aber zuletzt gegen TEC Darmstadt mit 3:2 gewonnen. „Sie funktionieren als Team,“ meint der DHC-Coach. Nach diesem Wochenende hat der DHC eine dreiwöchige Spielpause, bevor es gegen die starken Konkurrenten TV Alzey und Safo Frankfurt geht. Safo hat derzeit nur zwei Punkte Rückstand, hat aber schon ein Spiel mehr absolviert. „Wenn wir jetzt die Punkte holen, können wir beruhigt aufs Stadtfest gehen,“ hat Baumgarten schon die nächste Woche im Blick.