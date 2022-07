Bei ihrem Sommerfest probierte sich die DHC-Familie mit Unterstützung des Skiverbands Pfalz im Sommerbiathlon. Im Finale um die goldene Ananas standen dabei Teams mit überwiegend jugendlichen Mitgliedern.

Natürlich war das Schießen die schwierigste Aufgabe beim DHC-Sommerbiathlon. Aber mit jeder absolvierten Runde wurden die Ergebnisse besser. Vor allem die Jugendlichen profitierten von zusätzlichen Schießübungen in den kurzen Pausen. 16 Teams waren zum Sommerbiathlon angetreten. Immer vier Viererteams liefen als Staffel gegeneinander. So ging es Runde um Runde über den Hockeyplatz.

Der Geschicklichkeitsparcours hatte es durchaus in sich. Nach ein paar Metern Sackhüpfen und einer kurzen Laufstrecke, galt es aufs Bobbycar zu steigen. Dabei waren die Kleineren definitiv im Vorteil. Eine Teilnehmerin hatte sogar noch die passende Körpergröße. Nach einer weiteren Laufstrecke ging es an den Schießstand.

Schütz hat das Kommando

Hier hatte Uli Schütz vom Skiverband Pfalz das Kommando. Er hatte die Lasergewehre und dazugehörigen Empfänger im Gepäck. Aus einer Distanz von rund fünf Metern wurde geschossen. „Normalerweise ist der Abstand im Stehendschießen doppelt so weit“, erklärte er. Aber den Schießanfängern sollten ja auch Erfolgserlebnisse gegönnt werden.

Beim Sommerbiathlon gebe es zwei Varianten, erzählte Schütz. Entweder man laufe ganz normal oder sei mit Rollski unterwegs, was dem Original natürlich näherkomme. Dafür brauche man allerdings einen glatten Untergrund auf den Strecken, was nicht überall der Fall sei. Auf die Frage, wo denn in der Pfalz skigefahren werde, antwortete Schütz schmunzelnd: „Für Biathlon fahren wir meist in den Schwarzwald.“

Schießstand auf dem Hockeyplatz

Der Verband ist die Dachorganisation aller Pfälzer Skivereine, bietet Lehrgänge auch zu Alpinsport an und organisiert Wettkämpfe. Besonders stolz ist Schütz auf die seit Kurzem stattfindenden Oberrheinmeisterschaften Nordisch: „Das sind Trinationale Meisterschaften mit französischen, Schweizer und deutschen Teilnehmern“, erklärte er.

Der Schießstand war auf dem Hockeyplatz so aufgebaut, dass das Publikum vor dem DHC-Clubhaus einen guten Blick auf die elektronischen Zielscheiben hatte. Treffer oder Schießfehler wurden mit den üblichen Ahhs und Ohhs kommentiert. Bei Misserfolgen mussten die Sommer-Biathleten entsprechende Strafrunden laufen, bevor sie noch eine kurze Distanz auf leeren Colakisten, die sie selbst weitersetzen mussten, zu überwinden hatten.

Laute Anfeuerung

Nach einem letzten kurzem Sprint wurde das nächste Teammitglied losgeschickt. Für die Hockeyspieler war es etwas ungewohnt, nur nacheinander zu agieren. Umso mehr wurden die Teamkollegen angefeuert: „Renn, renn!“ „Gib alles!“ „Du schaffst das!“ „Jetzt ruhig atmen!“

Die Teams waren bunt gemischt. Es gab ein Damenteam, einige reine Jugendteams, aber auch Eltern mit Kindern und der Vorstand stellten ebenfalls Teams. Der DHC-Vorstand schied aber schnell aus, da besonders das Bobbycarfahren nicht mehr zu den Kernkompetenzen gehörte.

Schießen wird geübt

Selbstverständlich durften alle Teilnehmenden vor dem ersten Rennen das Schießen üben. Und selbstverständlich war es schwieriger, wenn man gerade gelaufen war. Vor allem die Kids übten aber in jeder kurzen Rennpause, steigerten sich daher von Runde zu Runde, sodass im Finale schließlich vier junge Teams standen.

Beeindruckend über das gesamte Turnier war die elfjährige Greta Wolf vom Team „Hockeyschläger on Fire“. Nicht nur, dass sie außer ihrer eigenen Runde auch für Papa Christian lief, der nach der ersten Runde schwächelte, sie räumte auch regelmäßig fünf oder zumindest vier Treffer am Schießstand ab. Ihr Bruder Theo, der nach einer Knieoperation noch mit Krücken unterwegs war, „teilte“ sich das Rennen mit Nick Hahn. Nick lief, Theo schoss. Eine Ausnahme, die die Rennleitung im Sinne der Teilhabe aller akzeptierte. Das Team belegte am Ende Rang vier.

Einen engen Kampf um die Plätze zwei und drei lieferten sich die Teams „Hockeyschläger“ und „Rasselbande“, Jungs der U12 und U14, mit dem besseren Ende für die „Hockeyschläger“. Nicht zu schlagen im Finale und damit Gewinner der goldenen Ananas war das Team „Fanta Vier“ mit Lilly Premel, Paula Behrendt, Nelly Bräunig, Charlotte Heinzmann und Ersatzmann Jan Reinfrank. Die Mädels kamen alle aus der U14 und U16 des Dürkheimer Hockeyclubs. Spaß an der ungewohnten Sportart hatten aber definitiv alle.