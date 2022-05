2:2 (2:0) trennten sich der Dürkheimer HC und der Rüsselsheimer RK gestern in der 2. Hockey-Regionalliga Süd. Eine Punkteteilung, die für die Gastgeber angesichts des Spielverlaufs mehr als ärgerlich ist.

„Ich bin super enttäuscht. Wir hatten uns viel vorgenommen und wollten es Ludwigshafen schwer machen. Das war ein Sechs-Punkte-Spiel heute“, haderte DHC-Verteidiger Jonathan Schmitt. Spitzenreiter TFC Ludwigshafen liegt mit nun 25 Punkten deutlich vorne. Der Rüsselsheimer RK bleibt mit 19 Punkten Zweiter, der DHC mit 15 Zählern bei einem Spiel weniger Dritter.

„Wir haben gut angefangen in der ersten Hälfte und auch den Ausfall von Nico Mayerhöfer kompensiert. Wir haben das rausgekitzelt, was uns stark macht, unsere Konter“, sagte DHC-Trainer Andreas Schanninger. Die ersten Chancen hatten die Gäste, aber DHC-Keeper Alexander Riedle war bei den Schüssen von Jan Petersen und Florian Krupa zur Stelle. Erstes offensives Ausrufezeichen der Dürkheimer war Marius Behrets Schuss in der fünften Minute, der knapp am Rüsselsheimer Tor vorbeistrich. Eine Minute später war Lasse Nehrdich nach toller Vorarbeit von Christopher Matz zur Stelle und erzielte das 1:0.

Argentinische Rückhand nicht sauber gespielt

Der DHC hatte die Partie im Griff, attackierte früh und ließ die Gäste so gar nicht erst ins Spiel kommen. Die Überlegenheit schlug sich auch in Toren nieder: Neil Schroer markierte in der 23. Minute im zweiten Anlauf das 2:0. Zum vermeintlichen 3:0 hatte Nehrdich nach einem Bogenlampenpass von Matz in der 28. Minute getroffen. Die Schiedsrichter annullierten das Tor aber, weil Matz die sogenannte argentinische Rückhand nicht regelkonform gespielt hatte.

Mit einer 3:0-Führung hätten die Dürkheimer beruhigendes Polster mit in die zweite Hälfte nehmen können, so aber war es die Summe von kleinen Fehlern, die am Ende den Sieg kostete. „Knackpunkt war die verunglückte Ecke“, sagte Andreas Schanninger mit Blick auf eine Kurze Ecke des DHC in der 40. Minute, bei der die Hereingabe bei den im Mittelfeld wartenden Rüsselsheimern landete. Deren Konter konnte nur auf Kosten einer Kurzen Ecke für den RRK gestoppt werden. Niklas Isselhard verwandelte eiskalt zum 1:2 (41.). „Es war schon glücklich, dass in dem Viertel nicht schon der Ausgleich fällt, da wir sechs, sieben Minuten gar keinen Zugriff hatten“, analysierte Schanninger.

40 Sekunden fehlten

Das letzte Viertel begann der DHC stark, geriet dann aber zunehmend in Bedrängnis, zumal das Unterzahlspiel nach Hinausstellungen von Nehrdich nach einer Grünen Karte wegen Foulspiels und der Gelben Karte gegen Philip Krauß wegen wiederholten Meckerns auch „einige Körner kostete“, wie der DHC-Coach erkannte. Bitter für die Gastgeber, dass der Gegentreffer zum 2:2-Endstand 40 Sekunden vor Schluss fiel. Niklas Schmitt nutzte eine Kurze Ecke zum Ausgleich. „Wir müssen im Kreis cleverer agieren und keine Ecken zulassen“, sagte Jonathan Schmitt.

So spielten sie

Dürkheimer HC: Riedle - Fickeisen, Dörr, Schmitt - Mayerhöfer, Krauß, Mehrain, Förster, - Matz, Nehrdich, Behret - Neu, Schroer, Helfrich, Rupp

Tore: 1:0 Nehrdich (6.), 2:0 Neu (23.), 2:1 Isselhard (41.,) 2:2 Niklas Schmitt (60.) - Gelbe Karte: Krauß (34.) - Grüne Karten: Nehrdich - Hajri - Zuschauer: 100 - Schiedsrichter: Haag/Schwaab (Neustadt/Grünstadt).