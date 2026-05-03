Der Dürkheimer HC benötigt gegen den Limburger HC viel Geduld, gewinnt dann aber doch sicher. Zwei Akteure ragen heraus.

Die Herren des Dürkheimer HC haben mit dem 3:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Limburger HC die Tabellenführung in der 2. Regionalliga West gefestigt. Die Dürkheimer hätten viel höher gewinnen können, ja müssen, aber die Chancenauswertung war das große Manko der Mannschaft von Trainer Dirk Baumgarten.

„Die Jungs haben ihr Spiel gemacht und Limburg hat ja eigentlich keine Chance gehabt. Es ging ja nur noch darum, wann das erste Tor fällt“, beschrieb Dirk Baumgarten die einseitige Partie im Dr.-Kurt-Schneider-Stadion. Es war in der Tat ein reines Geduldsspiel aus Dürkheimer Sicht. Die Geduld wurde allerdings auch wirklich strapaziert, denn die erste Halbzeit blieb ohne Tore. Nach der Pause dauerte es dann aber nur vier Minuten bis Nico Mayerhöfer den Bann brach und zum 1:0 traf.

Harmlose Offensive

Es mag sein, dass die Gäste nach ihrem überraschenden Sieg gegen den TFC Ludwigshafen auf einen weiteren Coup gehofft hatten, aber dafür waren ihre Offensivbemühungen zu harmlos. „Also ich hätte mir gedacht, dass es vielleicht schwieriger werden, dass es vielleicht härter wird, denn die Limburger spielen ja noch gegen den Abstieg. Aber das war alles gemäßigt“, war der DHC-Coach letztlich froh um das faire Spiel der Gäste. Stärkster Akteur des Limburger HC war Torwart Nils Jonas, der immer wieder hochkarätige Torchancen der Dürkheimer vereitelte. Das 2:0 durch Phillip Eymael in der 45. Minute konnte aber auch er nicht verhindern.

Die Dürkheimer wollten freilich mehr und berannten weiter das Tor der Gäste. Ein Schuss von Jonas Förster nach Strafecke für den Dürkheimer HC wurde aber von Nils Jonas pariert (48.) und ein Schuss des sehr agilen und kaum zu stoppenden Mayerhöfer verfehlte das gegnerische Gehäuse (50.) Drei Minuten vor Schluss schlug es aber doch noch einmal ein im Limburger Gehäuse: Nico Mayerhöfer brachte nach Strafecke den Schuss aufs gegnerische Tor, den Jonas Förster entscheidend zum 3:0 verlängerte.

Der Dürkheimer HC führt damit die Tabelle der 2. Regionalliga West mit 18 Punkten an, gefolgt vom SC Safo Frankfurt mit 13 und dem TV Alzey mit zwölf Punkten. Der Limburger HC ist mit nur drei Punkten auf dem Konto Tabellenletzter. Für den DHC stehen am kommenden Wochenende zwei Duelle auf dem Spielplan. Am Samstag, 15 Uhr, empfangen die Dürkheimer den Kreuznacher HC und sind am Sonntag, 13 Uhr, beim TFC Ludwigshafen zu Gast.