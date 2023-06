Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Saisonendspurt der 2. Regionalliga Süd geht es für die Dürkheimer Hockeyer Schlag auf Schlag. Das Heimspiel am Sonntag gegen den SC Frankfurt II ist ihre dritte Partie in einer Woche. Nach dem Nachholspiel in Alzey sind sie Tabellenzweite.

„Wir wollen, wir müssen gewinnen“, sagt DHC-Trainer Andreas Schanninger über die Partie am Sonntag um 11 Uhr im Dr.-Kurt-Schneider-Hockey-Stadion gegen den SC Frankfurt 1880 II.