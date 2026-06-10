Die Herren des Dürkheimer HC stehen vorzeitig als Meister der 2. Regionalliga fest. Zum letzten Heimspiel der Saison kommt das Schlusslicht. Hat der DHC noch Bock?

Die DHC-Herren treten am Samstag um 16 Uhr zum letzten Heimspiel der Saison an. Natürlich soll trotz bereits feststehender Meisterschaft ein Sieg gegen den Tabellenletzten der Regionalliga Süd her. „Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen“, sagt Nico Mayerhöfer, „besonders weil es unser letztes Heimspiel ist.“

Also setzt der DHC auch gegen den TSV Sachsenhausen voll auf Sieg. Die Spannung sei nach dem Titelgewinn und dem erreichten Saisonziel Aufstieg schon ein wenig raus, gibt er zu. Das habe man schon im Training gemerkt. Trainer Dirk Baumgarten äußert sich ähnlich und berichtet, dass gleich mehrere Akteure im Training fehlten, um Verletzungen auszukurieren. So wird Christopher Matz aufgrund der im letzten Spiel erlittenen Zerrung wohl nicht antreten können.

Kein Risiko für Gesundheit eingehen

Neil Schroer hatte in derselben Partie in Darmstadt eine sehr stark blutende Platzwunde erlitten, bei ihm ist ebenfalls noch nicht klar, ob er spielen kann. Noah Brumm hat Knieprobleme und Julius Neu wird aus privaten Gründen fehlen. „Es geht ja um nichts mehr“, betont Baumgarten und möchte deshalb kein Risiko für die Gesundheit seiner Spieler eingehen.

„Ich glaube schon, dass die Laufbereitschaft gegen Sachsenhausen nicht mehr ganz so groß sein wird, wie gegen Darmstadt“, ergänzt Mayerhöfer. Denn da sei es schließlich um die noch fehlenden Punkte für den Aufstieg in die Erste Regionalliga gegangen. Aber er glaube dennoch, dass es reichen werde, um gegen den Tabellenletzten TSV Sachsenhausen zu gewinnen. „Ich muss sagen, dass ich Sachsenhausen als schwach einschätze“, gibt Mayerhöfer zu und verweist darauf, dass die Truppe aus dem südmainischen Frankfurter Stadtteil seit der Winterpause nur einen Punkt geholt hat. Das Hinspiel in Sachsenhausen hatte der DHC zum Restart im April außerdem deutlich mit 5:1 gewonnen.

Sachsenhausen im Herbst sogar auf Platz zwei

Die Sachsenhäuser konnten damals nur wenige Akzente in der Offensive setzen. Auch deshalb ist Mayerhöfer, der damals zwei eigene Treffer beisteuerte, überzeugt, dass die Kurstädter auch dieses Mal als Sieger vom Platz gehen werden. „Wir sind klarer Favorit“, sagt er. Der Tabellenstand unterstreicht das deutlich. Im Herbst hatte sich der Aufsteiger aus Sachsenhausen noch gut geschlagen, hatte dank dreier Siege und einem Unentschieden, bei nur einer Niederlage schon zehn Punkte gesammelt und war deshalb überraschend sogar Tabellenzweiter hinter dem DHC und noch vor Safo Frankfurt gewesen. Doch nach der Winterpause lief es gar nicht beim TSV. Es reihte sich Niederlage an Niederlage, nur dem TFC Ludwigshafen konnten die Sachsenhäuser Mitte Mai einen Punkt abtrotzen. Mittlerweile ist der TSV sogar auf den letzten Platz der Tabelle der Zweiten Regionalliga Süd abgerutscht.

Ein Blick auf die Spielerkader zeigt, dass nicht alle Akteure aus dem Herbst im Frühjahr immer zur Verfügung standen. Aber darüber zu spekulieren, ob der TSV nun in der Hinrunde außergewöhnlich gut war, oder nun außergewöhnlich viel Pech hatte, macht keinen Unterschied. Den Sachsenhäusern steht das Wasser bis zum Hals. Sie werden sicherlich nicht vor Selbstvertrauen strotzen, dennoch bleibt ein angezählter Gegner immer auch ein gefährlicher Gegner.

Baumgarten gibt die Richtung vor

Wahrscheinlich werden zwei Teams aus der Zweiten Regionalliga absteigen müssen. Nur wenn aus der Ersten Regionalliga keine Mannschaft in die Westgruppe absteigt, könnte der siebte und vorletzte Platz noch zum rettenden Platz werden. Da steht derzeit der TFC Ludwigshafen mit ebenfalls elf Punkten punktgleich mit Sachsenhausen aber mit dem besseren Torverhältnis ausgestattet. Auf den Plätzen sechs und fünf rangieren der Kreuznacher HC und TEC Darmstadt mit je 13 Zählern. Der Limburger HC und der TV Alzey sind zwar theoretisch noch nicht durch, aber die jeweils fünf Punkte Vorsprung auf die beiden Schlusslichter sollten wohl zum Klassenerhalt ausreichen. Somit wird der Kampf um den Verbleib in der Liga wohl unter vier Teams ausgefochten.

Dem Dürkheimer HC sind diese Rechenspiele eigentlich herzlich egal. „Wir wollen zuhause noch mal ein ordentliches Spiel zeigen“, sagt auch Trainer Dirk Baumgarten. In der nächsten Woche, wenn der letzte Spieltag ansteht, müssen die Dürkheimer noch nach Limburg fahren. Vielleicht bekommen am Samstag die jüngeren Spieler auch aufgrund des Ausfalls einiger etablierter Akteure mehr Einsatzzeiten.